聯準會今年只降息一次 FXTM 富拓：歐洲可能有更大的波動

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，美國公布最新的CPI通膨率，隔夜再加上美國聯準會決議更新點陣圖，對市場而言推動的是南轅北轍的預期。然而，從最終股票市場和美元走勢來看，似乎市場明顯比聯準會要樂觀得多，也沒有預期般動盪，S&P 500更首次登上5,400點。

美國5月最新的核心CPI較2023年同期升幅為3.4%，連續第二個月放緩並創三年多來最低，較4月增幅0.2%也小於預期，整體通膨也是低於預期。通膨持續回跌對降息當然有利好預期，在數據公布後，市場加固今年降息兩次的預期。不過，聯準會的利率決議似乎想要打碎這個預期，但最終並沒有改變市場看法。

一如預期，聯準會維持利率不變，但大幅調整點陣圖預測，目前預期今年只有一次降息，明年和後年降息次數預估提高至四次，也就是2025和2026年都降息100個基點。

楊傲正表示，對市場而言，聯準會的調整或許過於謹慎，尤其CPI連續兩個月放緩，市場認為通膨進一步回跌在望，聯準會今年再降息一次的可能性依然存在。不過，目前市場的預期再一次與聯準會的有明顯落差，這個落差依舊成為在9月下一次更新點陣圖前有可能提振美元，壓抑美股的可能。

楊傲正表示，對聯準會和市場而言，年內降息機率極大，差距只是一次還是兩次。不過，這周市場相對專注較少可能是歐元區的動盪。在歐盟的歐洲議會選舉過後，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)突然宣布提前國民議會選舉，並馬上在6月底和7月初進行。歐盟的歐洲議會選舉結果反映極右勢力崛起，其中在德法兩個歐元區最重要的經濟體，兩國極右陣型勢力都有明顯成長，尤其在法國更以過半姿態超越馬克宏的政黨。

假如法國7月真得變天，將有可能對目前以中間偏右為重心的歐盟在移民和經濟發展立場產生更大的動盪，對歐元區目前經濟趨向一體化增加更多變數，對歐洲經濟走勢和歐元有更大的挑戰。

楊傲正表示，除了歐洲的選舉可能導致經濟動盪，歐元區的通膨和歐洲央行的利率政策會否因聯準會的調整而出現明顯變化，也是重中之重。美國之前的通膨反彈與油價、大宗商品價格創新高有關，同時美國破紀錄的寬鬆財政刺激也是重要原因之一，對比之下，歐元區通膨年初對油價反彈的敏感度並不強，相反，自5月起天然氣價格持續創年內新高對歐元區通膨而言是非常敏感。一直以來，歐元區包括經濟火車頭德法兩國的能源需求非常依賴天然氣，而天然氣價格近期的上漲如持續在目前區間內，甚至有進一步上漲可能，預料將會持續困擾歐洲央行降息策略。

受近期不確定性影響，法指自8,250水準明顯回跌。技術上，法指更已形成M字頂回跌趨勢，更已跌破頸線7,900水準。目前來看，法指的下行趨勢線明顯，也是一波比一波低的形態，關鍵的前低支持點在7,860水準也已跌破，假如短期內沒法收復7,900水準，以及維持下降趨勢線。下方將挑戰7,760、7,560水準。只有突破7,900水準和前高點8,060水準才有望改變目前的M字頂和下行趨勢線。

德指方面，自去年10月底至今的上漲趨勢線仍然維持，最新在18,930水準遇阻回跌，並形成下行通道，也形成一波低於一浪形勢。不過，由於上漲趨勢仍在，下方關鍵支持在18,295水準，假如能守住該支持，並維持上漲趨勢線，進一步突破18,790水準，便有望突破下降通道。上方阻力在18,790、18,930 水準。如進一步跌破目前的低點18,295水準，下行通道將延續，下方將挑戰17,900、17,830水準。

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