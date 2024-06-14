台灣登美第11大債主 00687B單周吸金超過40億

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣人有多愛美債？根據美國財政部公布外國持有美債金額，台灣以持有2,590億美元登上美國第11大債主，美債殖利率從2023年10月底彈升到美國聯準會（Fed）最後一次升息以來最高水準約5%之後，市場資金湧進長天期美債ETF搶便宜，而20年美債ETF中又以國泰20年美債（00687B）因規模大、持債期間長，成為市場資金追逐焦點，2024年以來規模成長接近翻倍。

國泰20年美債（00687B）今年以來規模已增加新台幣758億元，最新規模突破新台幣1,561億元，規模成長94%，6月3至7日即增加40億元，6月20日即將除息，許多人趁機卡位領息契機，國泰投信提醒需在6月19日最後買進日前持有，才能參與此次配息。

國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰指出，美國聯準會自2022年3月首次升息以來，00687B市價即從40元以上跌落到最低27元，價格近乎來到六折左右，遠低於多年來的平均價位，讓市場大撿便宜，近期則在30元左右盤旋，投資人留意債券殖利率分批布局債券ETF。

以00687B追蹤的彭博20年期（以上）美國公債指數，6月11日的指數平均到期殖利率約在4.5%，平均存續期間約16.81年，以目前殖利率仍高、價位便宜的情況來說，算是相當適合投入的區間，00687B為每季配息，享有穩健息收，未來降息開啟後的資本利得更深具爆發力。

江宇騰進一步說明，針對市場關切的降息時間點，可以看到最新數據指出，5月美國非農就業人數大增27.2萬人，遠高於法人預期，就業市場成長強勁，美國10年公債殖利率再彈升至4.4%，聯準會降息時程預期會再向後遞延，芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快11月啟動降息循環，2024年全年合計降息碼數為1碼，較3月點陣圖更為保守，目前長天期美債市場處於深度折價，手上已有長天期債券ETF的投資人，可逢低加碼累積張數，選擇上還要留意折溢價，00687B長期以來，讓廣大投資人讚聲的優勢即包括折溢價多在1%以下的合理區間，較不會發生所謂買貴的情形，投資人可以更安心持有。

美國聯準會 降息

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