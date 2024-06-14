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上市櫃Q1赴陸投資家數 首低於7成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨日公布首季上市櫃公司大陸和其他海外地區新增投資和收益匯回最新統計。一一九六家公司赴大陸投資，較去年底少十三家，比重百分之六十九點四九，首度降至七成以下，減少家數歷年最高。其他海外地區上市櫃公司投資共一三○六家，占比百分之七十五點八九，則增加四家，主因美中貿易戰帶動供應鏈移轉。

第一季新增投資金額四七八億元，反創下一○九年第一季來同期次高，僅次於一一一年第一季的五五六億元，相較一一二年第一季減少投資一九○億元。

雖首季赴大陸投資金額創下近五年來次高，其他海外地區也大增二千五百億元，約大陸新增投資的五倍以上，為近五年來第一季最高，主因美中貿易戰牽動供應鏈移轉。台積電美國日本設廠貢獻相當大比重。

台積電 日本 美國

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