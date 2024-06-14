今年GDP成長上修至3.77% 央行預測通膨率持續緩步回降

經濟日報／ 記者陳美君楊筱筠／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。 聯合報系資料庫
中央銀行總裁楊金龍。 聯合報系資料庫

中央銀行總裁楊金龍昨（13）日指出，今年以來通膨率續呈緩步回降，且預期下半年可望續降至近2%，全年CPI年增率預估值由前一季的2.16%下修至2.12%；今年經濟成長率則是大幅上調，從前一季的3.22%上修至3.77%；著眼通膨降溫，央行昨天理監事會議決議貼放利率維持2%不變。

楊金龍表示，通膨率與民眾感受度差異很大，主要就是社會大眾比較關注的數據為17項重要民生物資、以及每月至少購買一次的CPI。

央行調整今年GDP及CPI情形
央行調整今年GDP及CPI情形

統計顯示，今年前五月，17項重要民生物資CPI年增率為1.53%，低於去年的4.8%，已經「慢慢在下來」；但每月至少購買一次的CPI年增率為3.17%，雖然低於去年的3.69%，仍高於今年前五月CPI年增率2.24%。

楊金龍表示，今年CPI與核心CPI也持續下滑，預估全年分別為2.12%及2%，低於去年的2.49%與2.58%。

在經濟成長率方面，央行從上季的3.22%大幅上調至3.77%，楊金龍說，「大家會覺得，3.77%好像很強勁，但其實是因為基期很低，實際上國內產出缺口仍微幅呈負值。」

楊金龍強調，未來央行仍將持續關注國內通膨發展情勢、主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟復甦情形，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響，並適時調整貨幣政策。

央行指出，今年3月以來，全球製造業及服務業景氣續呈擴張，但主要經濟體貨幣緊縮效果及地緣政治衝突未歇，持續抑制全球經濟成長動能。

通膨方面，主要經濟體因服務類通膨具僵固性，通膨降溫緩慢。國際機構預期今年全球經濟溫和成長，全球通膨率則續緩降。

展望下半年，民間消費將續溫和成長，加上全球終端需求回升，新興科技應用商機持續擴增，可望支撐台灣出口動能，並提振民間投資；不過受比較基期影響，央行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值為3.77%，高於3月預測值的3.22%。

CPI 楊金龍 通膨

延伸閱讀

美通膨減緩Fed竟轉鷹？2大重量級經濟學家看出蹊蹺

美國預計僅降息一次 股市仍樂觀看待

Fed決策+CPI緩解 史指那指再刷收盤紀錄、台積電ADR大漲4.39%創新高

CPI降溫讓美債交易員歡呼！押注Fed 9月降息機率升破70%

相關新聞

陸取消ECFA優惠關稅…業者指影響可控、但「這些因素」衝擊更大

中國大陸公告自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134項進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA...

今年GDP成長上修至3.77% 央行預測通膨率持續緩步回降

中央銀行總裁楊金龍昨（13）日指出，今年以來通膨率續呈緩步回降，且預期下半年可望續降至近2%，全年CPI年增率預估值由前...

上市櫃Q1赴陸投資家數 首低於7成

金管會昨日公布首季上市櫃公司大陸和其他海外地區新增投資和收益匯回最新統計。一一九六家公司赴大陸投資，較去年底少十三家，比...

大陸取消ECFA關稅減讓 經部4面向助產業提升競爭力

中國日前公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，相關業者表示，近年面對國際運費、關稅增加、匯率貶值、日韓競爭、碳費課...

英業達葉國一現身「警察節」 巧遇賴清德、同框警界高層

代工大廠英業達（2356）創辦人暨集團會長葉國一13日以「中華民國警察之友總會」最高顧問的身分，現身出席由警政署主辦的「...

國產署第2批國有房地包租全數標脫 下半年續推包租業務

國產署推動國有房地包租，4月23日公告位於台北市14戶(2標，各7戶)、台中市12戶、高雄市5戶及台東縣5戶，共5標36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。