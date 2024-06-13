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大陸取消ECFA關稅減讓 經部4面向助產業提升競爭力

中央社／ 台北13日電
經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，近日分別召開兩場次產業溝通座談會，由經濟部政務次長陳正祺與政務次長何晉滄共同主持，邀集各領域產業公協會及代表性業者，進行雙向交流與座談，研提後續協助措施。圖／聯合報系資料照
經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，近日分別召開兩場次產業溝通座談會，由經濟部政務次長陳正祺與政務次長何晉滄共同主持，邀集各領域產業公協會及代表性業者，進行雙向交流與座談，研提後續協助措施。圖／聯合報系資料照

中國日前公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，相關業者表示，近年面對國際運費、關稅增加、匯率貶值、日韓競爭、碳費課徵等因素影響，建議政府擬定長期計畫，協助提升產業競爭力。

經濟部回應，將朝協助改善經營環境、加強分散市場、協助產業拓銷、加強產業升級轉型朝向發展高值化及差異化等4大面向，持續投入相關資源。

中國5月30日公告自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134項進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，近日分別召開兩場次產業溝通座談會，由經濟部政務次長陳正祺與政務次長何晉滄共同主持，邀集石化、紡織、機械、鋼鐵、工具機、流體機械、重機電、運輸工具、染顏料、光電、面板及電子等產業公協會及代表性業者，進行雙向交流與座談，研提後續協助措施。

與會業者指出，部分產業已在中國大陸設廠，影響可控，但近年來面對國際運費、關稅增加、匯率貶值及日、韓競爭、碳費課徵等相關因素影響，建議政府擬定長期計畫，提供相關輔導與補助措施，協助產業往高值化發展、新產品開發及研發補助，並加強市場拓銷如歐美及東南亞地區。

業者也盼政府強化跨業串連及整合，協助產業切入高值市場，以提升產業競爭力。

此外，業者期待政府改善國內經營環境，並擴大內需，鼓勵汰舊換新，優先採購國產設備，積極對外洽簽FTA，以提升產業在國際間競爭力。

經濟部於會中回應，將朝協助改善經營環境、加強分散市場、協助產業拓銷、加強產業升級轉型朝向發展高值化及差異化等4大面向，持續投入相關資源；另有關業界反映碳費、電費及中小企業融資等議題，經濟部亦會積極協調協助廠商排除困難。

134項產品中主要涉及包括石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產業，取消ECFA早收優惠關稅後，該等產品自今年6月15日起在中國大陸將面對1%至12%不等關稅。112年該等產品輸中金額約98億美元，占台灣對全球出口比重約2%。

ECFA 匯率 經濟部 關稅

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