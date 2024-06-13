英業達葉國一現身「警察節」 巧遇賴清德、同框警界高層

代工大廠英業達（2356）創辦人暨集團會長葉國一13日以「中華民國警察之友總會」最高顧問的身分，現身出席由警政署主辦的「113年警察節慶祝大會」，而同樣親自到場的大咖，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部次長吳堂安、警政署長張榮興等。事實上，葉會長為人正直、且長年關心警界福祉，而這次出席也是為了力挺那些在第一線衝鋒陷陣、維護治安與保護民眾的「警察」夥伴們。

英業達創辦人葉國一，也被內部人稱為「葉會長」，高齡83歲的他也帶著集團走過50年大關，而身為中華民國警察之友總會最高顧問的他，有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，更自2017年允諾每年提出1000萬元獎金犒賞表現績優警員，正式發起「國家警光獎」，該獎已頒發達7屆，因此至今就已捐出7千萬現金。

葉國一坦言，警察很辛苦，什麼事都叫警察來幫忙處理，雖然台灣不是處於戰爭狀態，但警察面對的是無預警的刀槍，真的很辛苦。葉國一說，警察其實平常表現很好也該獎勵，所以決定成立一個國家警光獎，鼓勵認真優秀的員工，而不該是受到傷害才來照顧。他強調，認真優秀的警員應該都受到支持，應該化被動支持為主動，政府有照顧警員，但無法面面俱到，所以民間也應該做鼓勵作用，讓警察維持社會治安有受到鼓勵。

對於英業達父子檔長年付出的協助，就連行政院副院長鄭文燦也深深有感，他於去(2023)年參加警光獎頒獎典禮時說，感謝葉會長長年的付出，政府也會持續提升警察保障，而今日葉會長特別出席「警察節活動」並與總統賴清德先後到場支持、且與現場多位警界高層人士同框，引發市場關注。

英業達會長葉國一。警政署／提供

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