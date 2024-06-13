資料蒐集與品質為首要挑戰 63%企業有信心符合CSRD要求

歐盟於2023年1月正式實施企業永續發展報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)，影響範圍遍及全球約5萬家企業，首批適用的企業將於2025年申報。為了解企業準備進度與所面臨的挑戰，PwC首次進行《2024全球CSRD調查》(Global CSRD Survey)，針對全球38個國家和地區之547名企業高階主管進行調查發現，63% 企業有信心依照CSRD規範揭露永續資訊。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，臺灣企業若在歐盟有符合CSRD規範的子公司，將須依據CSRD規範與時程揭露永續資訊；若在歐盟有重大業務活動，整個集團的永續報導將須依CSRD於2029年揭露。CSRD要求永續資訊須經第三方確信，且逐步要求至財報查核相同嚴謹程度的合理確信，因此資訊蒐集與報導需要正確與完整，釐清資料蒐集的缺口並補強相對應的內容，將是受影響的臺灣企業資訊揭露的起手式。

79%總部位在歐盟以外的公司與74%歐盟公司認為，遵循CSRD促使公司治理階層的決策更加關注永續發展，且75%已計畫從集團合併報表的角度揭露永續資訊。儘管將於2025依CSRD揭露永續資訊的企業表示信心十足 (72%)，惟僅不到半數企業完成前置作業，例如確認揭露要求與豁免(39%)、雙重重大性鑑別評估 (38%) 、資料可取得性與品質(20%)。對於永續資訊揭露普遍涵蓋的主題，例如勞動力(75%)、商業行為(75%)和氣候變遷(60%)有高度信心，但相對不熟悉的主題，如生物多樣性(35%)、污染(43%)和價值鏈中的員工(44%)，則較缺乏信心達成揭露要求。

受訪者認為，符合CSRD揭露要求的主要挑戰，在於資料可取得性和品質(59%)。首批將於2025年揭露永續資訊的受訪者，僅五分之一已確認其揭露所需資料均可取得且完整。此外，不到六成的受訪者表示已與資訊部門協作，多數受訪者沒有使用專業數位工具。多數受訪者使用的工具是試算表(74%)，相較之下，26%使用集中式資料庫儲存數據(例如資料湖)，20%使用AI，多數受訪者表示將在未來也採用上述數位工具。

調查發現，59%受訪者表示CSRD促使企業決策過程更加重視永續發展，17%表示未來將把永續發展要素納入決策。企業認為遵循CSRD有益於企業，逾半(51%)受訪者認為可獲得更好的永續發展績效，49%可促進利害關係人參與，48%期望能更有效地降低風險。

近三分之一受訪者認為 CSRD 有利於營收成長 (29%) 或降低成本 (26%)，並且越接近報告期限的企業，對財務表現預期更高，將在2025年揭露永續資訊的企業，38%預計將透過營收成長而受益，34%預計可透過降低成本而受益。

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