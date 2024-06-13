快訊

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

資料蒐集與品質為首要挑戰 63%企業有信心符合CSRD要求

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

歐盟於2023年1月正式實施企業永續發展報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)，影響範圍遍及全球約5萬家企業，首批適用的企業將於2025年申報。為了解企業準備進度與所面臨的挑戰，PwC首次進行《2024全球CSRD調查》(Global CSRD Survey)，針對全球38個國家和地區之547名企業高階主管進行調查發現，63% 企業有信心依照CSRD規範揭露永續資訊。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，臺灣企業若在歐盟有符合CSRD規範的子公司，將須依據CSRD規範與時程揭露永續資訊；若在歐盟有重大業務活動，整個集團的永續報導將須依CSRD於2029年揭露。CSRD要求永續資訊須經第三方確信，且逐步要求至財報查核相同嚴謹程度的合理確信，因此資訊蒐集與報導需要正確與完整，釐清資料蒐集的缺口並補強相對應的內容，將是受影響的臺灣企業資訊揭露的起手式。

79%總部位在歐盟以外的公司與74%歐盟公司認為，遵循CSRD促使公司治理階層的決策更加關注永續發展，且75%已計畫從集團合併報表的角度揭露永續資訊。儘管將於2025依CSRD揭露永續資訊的企業表示信心十足 (72%)，惟僅不到半數企業完成前置作業，例如確認揭露要求與豁免(39%)、雙重重大性鑑別評估 (38%) 、資料可取得性與品質(20%)。對於永續資訊揭露普遍涵蓋的主題，例如勞動力(75%)、商業行為(75%)和氣候變遷(60%)有高度信心，但相對不熟悉的主題，如生物多樣性(35%)、污染(43%)和價值鏈中的員工(44%)，則較缺乏信心達成揭露要求。

受訪者認為，符合CSRD揭露要求的主要挑戰，在於資料可取得性和品質(59%)。首批將於2025年揭露永續資訊的受訪者，僅五分之一已確認其揭露所需資料均可取得且完整。此外，不到六成的受訪者表示已與資訊部門協作，多數受訪者沒有使用專業數位工具。多數受訪者使用的工具是試算表(74%)，相較之下，26%使用集中式資料庫儲存數據(例如資料湖)，20%使用AI，多數受訪者表示將在未來也採用上述數位工具。

調查發現，59%受訪者表示CSRD促使企業決策過程更加重視永續發展，17%表示未來將把永續發展要素納入決策。企業認為遵循CSRD有益於企業，逾半(51%)受訪者認為可獲得更好的永續發展績效，49%可促進利害關係人參與，48%期望能更有效地降低風險。

近三分之一受訪者認為 CSRD 有利於營收成長 (29%) 或降低成本 (26%)，並且越接近報告期限的企業，對財務表現預期更高，將在2025年揭露永續資訊的企業，38%預計將透過營收成長而受益，34%預計可透過降低成本而受益。

歐盟 營收 財報

延伸閱讀

歐盟「棒打」大陸電動車 大陸拿什麼報復？

歐洲法院裁定未遵守庇護法規 匈牙利挨罰70億元

歐盟擬加稅衝擊有限 陸電動車概念股帶頭上漲

報復歐盟？陸擬對歐乳製品展開反補貼調查

相關新聞

陸取消ECFA優惠關稅…業者指影響可控、但「這些因素」衝擊更大

中國大陸公告自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134項進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA...

大陸取消ECFA關稅減讓 經部4面向助產業提升競爭力

中國日前公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，相關業者表示，近年面對國際運費、關稅增加、匯率貶值、日韓競爭、碳費課...

英業達葉國一現身「警察節」 巧遇賴清德、同框警界高層

代工大廠英業達（2356）創辦人暨集團會長葉國一13日以「中華民國警察之友總會」最高顧問的身分，現身出席由警政署主辦的「...

國產署第2批國有房地包租全數標脫 下半年續推包租業務

國產署推動國有房地包租，4月23日公告位於台北市14戶(2標，各7戶)、台中市12戶、高雄市5戶及台東縣5戶，共5標36...

被問若戰爭電力能撐多久？台電喊「無需掀底牌」：持續強化電力韌性

立委質詢問及若發生戰爭，台灣電力能撐多久。台電表示，因應各種不同情境，台電都有準備各項供電因應方案；電力穩定屬國家安全一...

新青安挨批助漲房價 政院：助年輕人決心不變、促公股銀行貸後管理

外界批評新青安優惠房貸助漲房價，內政部長劉世芳昨天也指不宜再加碼，財政部則認為該政策並非助漲房價主因。行政院發言人陳世凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。