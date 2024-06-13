國產署第2批國有房地包租全數標脫 下半年續推包租業務

國產署推動國有房地包租，4月23日公告位於台北市14戶(2標，各7戶)、台中市12戶、高雄市5戶及台東縣5戶，共5標36戶國有房地，6月13日開標結果全數標脫，加計112年開辦至今標脫戶數已破百(111戶)。國產署預計第3季、第4季各將再推出至少各30戶列標。

國產署表示，本次5標標區位條件良好，吸引包租業者參與投標。台北市2標均位於大安區，第1標標的7戶位於師大商圈內，鄰近捷運松山新店線，生活機能佳，由富喬物業管理顧問公司以年租金164萬1999元得標；第2標7戶，分別鄰近台灣師範大學、古亭捷運站、市立聯合醫院等，生活圈內交通便利，公共設施機能完善，由屋瓦資產管理公司以年租金288萬元得標。

台中市標的共12戶，分別位於北區、太平區及潭子區等行政區，鄰近火車站、台74線快速公路等，交通方便、生活機能良好，由容逸租管售不動產公司以年租金19萬2680元得標；高雄市標的5戶，分別位於三民區、新興區及苓雅區，鄰近火車站、市政府及市立文化中心，區位條件佳、生活便利，由中迪房屋資產管理公司以年租金25萬8159元得標。

國產署指出，值得稱慶的是，國有房地包租首度擴展至東部地區，本次台東縣標的5戶，均位於台東市，鄰近學校、藝文中心及郵局，公共設施完善，提供良好生活環境，由富豐不動產有限公司以年租金14萬7000元得標。該等房地將由得標的包租業進行房屋修繕後轉租予次承租人居住使用。

國產署進一步表示，國有房地包租屬整體住宅政策一環，將持續篩選適當標的，預計第3季、第4季將再推出至少各30戶列標，擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求。

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