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財政部推國有房地包租 今年第2批合計36戶全標脫

中央社／ 台北13日電
財政部推動國有房地包租，盼擴大租屋市場供給，今年第2批釋出5標36戶，分別位於台北大安區、台中、高雄、台東，合計年租金底價逾新台幣409萬元，根據今天開標結果，36戶全數標脫，合計得標年租金近512萬元。圖／聯合報系資料照片
財政部推動國有房地包租，盼擴大租屋市場供給，今年第2批釋出5標36戶，分別位於台北大安區、台中、高雄、台東，合計年租金底價逾新台幣409萬元，根據今天開標結果，36戶全數標脫，合計得標年租金近512萬元。圖／聯合報系資料照片

財政部推動國有房地包租，盼擴大租屋市場供給，今年第2批釋出5標36戶，分別位於台北大安區、台中、高雄、台東，合計年租金底價逾新台幣409萬元，根據今天開標結果，36戶全數標脫，合計得標年租金近512萬元。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

據統計，國有房地包租自民國112年3月辦理首批公告以來，截至113年3月，公告117戶、標脫75戶，加計今天標脫的36戶，整體標脫戶數已破百、達111戶。

國產署表示，這次釋出的36戶分為5標進行標租，包含台北市14戶（分2標）、台中市12戶、高雄市5戶、台東縣5戶，由於區位條件良好，吸引多間包租業者投標，且再度出現開標「全壘打」情況。

台北市2標均位於大安區，第1標標的7戶位於師大商圈內，鄰近捷運松山新店線，生活機能佳，由富喬物業管理顧問股份有限公司以年租金164萬1999元得標。

台北市第2標標的7戶，分別鄰近台灣師範大學、古亭捷運站、市立聯合醫院等，生活圈內交通便利，公共設施機能完善，由屋瓦資產管理有限公司以年租金288萬元得標。

台中市標的12戶，分別位於北區、太平區及潭子區等行政區，鄰近火車站、台74線快速公路等，交通方便、生活機能良好，由容逸租管售不動產有限公司以年租金19萬2680元得標。

高雄市標的5戶，分別位於三民區、新興區及苓雅區，鄰近火車站、市政府及市立文化中心，區位條件佳、生活便利，由中迪房屋資產管理有限公司以年租金25萬8159元得標。

值得注意的是，國有房地包租首度擴展至東部地區，這次台東縣標的5戶，均位於台東市，鄰近學校、藝文中心及郵局，公共設施完善，提供良好生活環境，由富豐不動產有限公司以年租金14萬7000元得標。

國產署進一步表示，上述房地將由得標的包租業進行房屋修繕後，轉租給次承租人居住使用；國產署也將持續篩選適當標的，預計第3季、第4季將再推出至少各30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求。

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