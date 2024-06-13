陸取消ECFA優惠關稅…業者指影響可控、但「這些因素」衝擊更大

中國大陸公告自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134項進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。經濟部近期接連與業者座談，業者反映，ECFA影響可控，但國際運費、關稅增加、匯率貶值及日、韓競爭、碳費課徵影響更大，建議積極洽簽FTA；經部承諾朝發展高值化及差異化等面向進行產業輔導。

經濟部表示，134項產品中主要涉及包括石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產業，取消ECFA早收優惠關稅後該等產品自2024年6月15日起在中國大陸將面對1%至12%之不等關稅。2023年該等產品輸中金額約98億美元，占我對全球出口比重約2%。

為了解產業影響情形，經濟部近期於6月12日、6月13日分別召開兩場次產業溝通座談會，由經濟部政務次長陳正祺與何晉滄共同主持，邀集石化、紡織、機械、鋼鐵、工具機、流體機械、重機電、運輸工具、染顏料、光電、面板及電子等產業公協會及代表性業者，進行雙向交流與座談，以蒐集業界建議，研提後續協助措施。

與會業者表示，部分產業已在中國大陸設廠，影響可控，惟近年來面對國際運費、關稅增加、匯率貶值及日、韓競爭、碳費課徵等相關因素影響，建議政府擬定長期計畫，提供相關輔導與補助措施，協助產業往高值化發展，新產品開發及研發補助，並加強市場拓銷如歐美及東南亞地區。

也有業者建議，政府強化跨業串連及整合，協助產業切入高值市場，以提升產業競爭力。此外，業者表示盼政府改善國內經營環境，並擴大內需，鼓勵汰舊換新，優先採購國產設備，積極對外洽簽FTA，以提升產業在國際間競爭力。

經濟部在會中回應，將朝協助改善經營環境、加強分散市場、協助產業拓銷、加強產業升級轉型朝向發展高值化及差異化等四大面向持續投入相關資源。針對業界反映碳費、電費及中小企業融資等議題，經濟部亦會積極協調協助廠商排除困難。

經濟部表示，中國大陸2023年4月宣布對我進行貿易壁壘調查後，經濟部已與可能受影響之產業如石化、紡織及機械業者召開數場次產業溝通座談會，徵詢產業界意見，模擬可能情境協助業者因應，並針對業者建議提供相關輔導措施，協助產業發展高值化、差異化產品、推動產業智慧化、低碳化，促進傳統產業升級轉型。此外，透過海外參展及運用數位科技以分散出口市場擴大商機，亦提供低利貸款協助業者因應。未來亦將持續輔導業者，協助產業降低衝擊及因應。

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