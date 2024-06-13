被問若戰爭電力能撐多久？台電喊「無需掀底牌」：持續強化電力韌性
立委質詢問及若發生戰爭，台灣電力能撐多久。台電表示，因應各種不同情境，台電都有準備各項供電因應方案；電力穩定屬國家安全一環，近年來持續加強電源供應、燃料儲備及電網調度韌性，以確保各種狀況下維持供電穩定。
談及國安問題，經濟部及台電的看法均是，「無需自掀底牌能撐多久，重點是平時做好萬全準備」。
國民黨立委賴士葆12日在立法院質詢關切，若兩岸發生戰爭，台灣的電力能不能撐滿48小時。
台電透過新聞稿說明，在電源供應方面，近年政府積極推動再生能源發展，有助於提升國內能源自主，並加速推動興建燃氣機組提升供電能力，同時將部分除役燃煤機組轉為緊急備用，以因應突發狀況的發生。
燃料方面，政府近年亦積極推動新（擴）建天然氣基礎設施，提升天然氣供應安全。電網方面，以「分散」、「強固」及「防衛」3大主軸逐步強化電網韌性，也持續提升變電所的安全防護量能，減少電網運作風險。
台電重申，穩定供電台電責無旁貸，但是電力建設需要社會各界及地方政府支持，呼籲全民共同支持電力建設、提升電力韌性及國安韌性。
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