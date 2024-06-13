快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

體育署傳觸電事故 74歲男更換電器突倒地昏迷送醫

央行下調第二屋房貸六成 房仲：資金往非管制區佈局

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／台灣房屋提供
房市示意圖。圖／台灣房屋提供

台灣房屋表示，央行第2季理監事會議，雖然利率凍漲，但發布第六波信用管制，將特定地區第2戶貸款成數上限降為6成，但並未擴大管制範圍，也沒有下修豪宅的總價認定標準，管控力道較預期溫和。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，本次央行下調六都及新竹縣市的第二屋貸款成數，上限從7成壓縮為6成，對市場具有抑制作用，但由於管制區域未擴大，因此資金有可能轉往非管制區佈局。

也由於本次管制僅對想買第2屋的七都置產族影響較大，新青安申辦主力的單一自住客，並非政策抑制的對象，所以首購族毋須過度擔憂。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，利率調整除了牽動房市外，也影響總體經濟展，因此單純以調控房市為目的，並不適合從利率下手，加上國際升息循環已邁入尾聲，國內通膨情勢也較先前緩和，本次央行利率不變，符合各界預期。

但由於國內行庫的不動產放款集中度高，且為防範景氣過熱，央行睽違一年端出了第六波信用管制，展現出對房市「居高思危」的示警意味，也為後續市場投下降溫變化球。

張旭嵐表示，截至今年4月底，全國新青安優貸的受理戶數已逾5萬戶，反應相當不錯，但也衍生「人頭戶」、「假自住真出租」的疑慮，且內政部也明言往後不宜再加碼補貼，所以新青安的後續放款及查核將趨嚴，建議首購買家的財務規劃應更保守以對，以免購屋計畫因貸款不如預期出現變數。

近年央行六波打炒房信用管制一覽表。 資料來源／台灣房屋
近年央行六波打炒房信用管制一覽表。 資料來源／台灣房屋

升息 央行 房市 豪宅 通膨

延伸閱讀

私人大門貼房仲提醒「隨手關門」 環保局：可罰6千並停話

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

新竹房仲違規廣告多 市府科技執法最高罰6千元

00918配息創新高...靠ETF養房真可行？達人：不動產不會增大、股票會變多

相關新聞

央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸6成

中央銀行今（13）日下午召開今年第2季理監事會議，大動作調升存款準備率0.25個百分點，7月1日起實施。央行重貼現率、擔...

房市交投熱！央行再祭信用管制 專家：兩大族群被波及

央行13日理監事會議決議修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第二戶購屋貸款最高成數上...

央行祭兩招關水龍頭！專家：這類人恐周轉不靈降價賣 有助緩解供給不足

中央銀行13日召開理監事會，會中決議加碼第六波房市管制措施，但央行貼放利率一如市場預期按兵不動，重貼現率維持2%、但宣布...

央行祭第6波打房措施！指調高存準率影響「比升息大」 專家：房市可能逐步降溫

央行昨舉行理監事會，祭出第六波打房措施，更無預警的調高存款準備率，專家分析認為，打房力度在預期之中，但調高存準率則是意料...

央行下調第二屋房貸六成 房仲：資金往非管制區佈局

台灣房屋表示，央行第2季理監事會議，雖然利率凍漲，但發布第六波信用管制，將特定地區第2戶貸款成數上限降為6成，但並未擴大...

房市太熱！央行大動作調升存準率1碼 特定地區限貸六成

．中央銀行今（13）日下午召開今年第二季理監事會議，大動作調升存款準備率0.25個百分點，7月1日起實施。央行重貼現率、擔保放款融通利率，以及短期融通利率分別維持年息2％、2.375％及4.25％。並祭出第六波選擇性信用管制，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自6月14日起實施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。