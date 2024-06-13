央行為何升「準」不升「息」？ 報告詳盡解析

中央銀行為何選擇調升存款準備率？這與央行執行公開市場操作、發行央行 NCD 沖銷市場多餘資金有何異同？

央行報告指出，我國超額儲蓄高，央行未操作前，銀行體系流動性過剩，央行持續實施公開市場操作，平時透過發行央行定存單（NCD），收回市場過剩流動性。至於存款準備率亦為具流動性管理功能的貨幣政策工具，調升存款準備率可立即、有效影響銀行可用資金數量，產生緊縮信用效果，有助金融穩定，以及抑制通膨預期，促進物價穩定。

但調升存款準備率的資金鎖住效果強，且鎖住期限長於發行央行定存單，因此，央行可因應情況的需要加以採行。例如，2022年3月至2024年3月間，為抑制通膨預期，央行六度調升政策利率(價格工具)，並二度搭配調升存款準備率(數量工具)，透過降低市場流動性，以減輕通膨壓力。

市場有一說法，央行於2022年間兩度調升存款準備率具有三個不良的副作用：

第一、央行是考量收回資金之成本，以調升存款準備率取代發行長天期央行 NCD，將損害銀行利益

第二、調升存款準備率將壓低存款利率、拉升放款利率，對存款人或借款人皆不利

第三、論者指稱調升存款準備率係有礙金融發展的「金融壓抑」措施

實際上，這樣的論點是對銀行存放央行準備金甲戶(往來戶)、乙戶(計息戶)的功能有所誤解，且未能了解甲、乙戶均能使銀行產生收益；並悖離2022年間銀行存、放款利率同向上升的實際情況，更遑論近兩年來，我國銀行放款與投資維持5.3%~8.8%的穩定成長，並未發生金融中介功能不彰的「金融壓抑」情況。

為避免大眾對存款準備率這項貨幣政策工具有所誤解，特加以澄清說明。

央行說明，調升存款準備率與公開市場操作發行央行 NCD 的使用時機不同；調升存款準備率的政策效果強，央行僅視情況需要加以採行；而公開市場操作則作為平時調節資金使用。

央行調升存款準備率與公開市場操作發行央行 NCD 皆有收回資金的效果，但調升存款準備率的主動權較高；央行一旦主動採行調升存軟準備率，銀行必須立即就其存款規模提存應提準備，收回資金效果立現。

另外，公開市場操作則須銀行向央行申購或投標央行 NCD，倘若銀行無意願申購或投標，則無法順利收回資金。 影響銀行申購或投標央行 NCD 意願之原因，主要有銀行本身資金調度考量，其受大眾稅款繳庫、企業發放股利、春節假期資金需求增加、因應短期外匯資金移動不確定性，或外商受限於母國總行資金運用規範等因素影響。

調升存款準備率吸收資金的政策效果明確，而公開市場操作的政策效果則需視銀行意願而定。

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