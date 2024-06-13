央行第六波房市管制並調升存準率1碼 今年經濟成長率上修至3.77%

中央銀行13日理事會一致同意維持政策利率不變、調整選擇性信用管制措施及調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

央行強調，自2020年12月以來，五度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，有助銀行降低不動產授信風險，且不動產貸款之逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。

但去年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，致全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高。上年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限七成實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之撥款金額呈增加趨勢，為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，本次央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為六成，自本年6月14日起實施。

此外，央行認為搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用之數量管理，以強化本次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，自本年7月1日起實施。

央行指出，今年1至5月消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.24%，主因外食、水果等食物類價格上漲與房租調高，以及個人隨身用品與娛樂服務價格走高；不含蔬果及能源之核心 CPI 年增率則為2.06%，持續緩降趨勢。

展望下半年，服務類價格漲勢將持續趨緩，央行預估下半年通膨率亦緩步回降，全年 CPI 及核心 CPI 年增率預測值分別為2.12%、2.00%（主要機構預測值詳附表），低於上年之2.49%、2.58%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。

展望下半年，民間消費將續溫和成長，加以全球終端需求回升，新興科技應用商機持續擴增，可望支撐台灣出口動能，並提振民間投資；惟受比較基期影響，央行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值為3.77%，高於3月預測值之3.22%。

綜合國內外經濟金融情勢，考量本年以來國內通膨率緩步回降趨勢，本年下半年可望續降至近2%；此外，預期本年經濟溫和成長，國內產出缺口呈微幅負值，央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

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