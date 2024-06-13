最新公共工程績效考核出爐 40個單位列優等

行政院公共工程委員會13日公布112年度公共工程施工查核小組績效考核成績結果，全國48個工程施工查核小組，共計40個名列優等。

工程會指出，為提升公共工程品質及確保施工安全，已建構完整公共工程三級品管制度，全國各機關工程施工查核小組，依政府採購法第70條第3項規定，定期查核所屬工程進度及品質事宜，並由工程會每年考核各機關工程施工查核小組運作績效。

工程會表示，112年度接受考核之工程施工查核小組共計48個，包含中央機關及地方政府。其中，中央機關計26個，績效考核結果列優等者21個、甲等者5個；地方政府計22個，績效考核結果列優等者19個、甲等者2個、乙等者1個。值得一提的是，經濟部、彰化縣政府及嘉義縣政府，112年度考核成績較111年度明顯進步，值得肯定。

工程會未來將繼續督促各主管機關精進工程施工查核作業，優先查核「偏鄉地區工程」、「職安潛在及高風險工程」及「屬工程施工查核小組作業辦法第4條第3項所列之巨額採購工程」，以有效提升公共工程品質，提供民眾優質之公共設施。

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