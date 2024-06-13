聽新聞
test
0:00 / 0:00
新青安挨批助漲房價 政院：助年輕人決心不變、促公股銀行貸後管理
外界批評新青安優惠房貸助漲房價，內政部長劉世芳昨天也指不宜再加碼，財政部則認為該政策並非助漲房價主因。行政院發言人陳世凱今天表示，政府幫助年輕人的決心不受影響，也已督促公股銀行進行貸後管理，持續落實新青安貸款，協助無自有房屋的年輕人或家庭購入自住房屋的目的。
劉世昨天表示，新青安推出是針對首次申請的年輕族群，截至4月已核貸近5萬戶，發揮階段性效益；不過她也認為新青安不宜再加碼補助，對房市抑制會有一點效果。
陳世凱今天主持行政院會會後記者會時說明，過去幾年，政府為了落實居住正義，除了修正房屋稅條例、平均地權條例，也推動囤房稅2.0、房地合一稅、社會住宅與租金補貼等政策，希望對房價產生相當效益，已有階段性成效。
陳世凱強調，新青安房貸政策是為協助沒有自有房屋的年輕人，或是家庭可以買自住房屋，政府已經督促公股銀行貸後管理，落實協助無自有房屋的年輕人及家庭購入自住房屋的政策目的，「（政府）幫助年輕人的決心，不會受到近日討論的影響」。
中央銀行下午將召開理監事會，外界關注升降息與否，以及是否推出第六波房市管制。陳世凱表示，政院會持續關注央行理監事會結果，若需要提出相對應政策，會適時提出。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言