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新青安挨批助漲房價 政院：助年輕人決心不變、促公股銀行貸後管理

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人陳世凱上午主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人陳世凱上午主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

外界批評新青安優惠房貸助漲房價，內政部長劉世芳昨天也指不宜再加碼，財政部則認為該政策並非助漲房價主因。行政院發言人陳世凱今天表示，政府幫助年輕人的決心不受影響，也已督促公股銀行進行貸後管理，持續落實新青安貸款，協助無自有房屋的年輕人或家庭購入自住房屋的目的。

劉世昨天表示，新青安推出是針對首次申請的年輕族群，截至4月已核貸近5萬戶，發揮階段性效益；不過她也認為新青安不宜再加碼補助，對房市抑制會有一點效果。

陳世凱今天主持行政院會會後記者會時說明，過去幾年，政府為了落實居住正義，除了修正房屋稅條例、平均地權條例，也推動囤房稅2.0、房地合一稅、社會住宅與租金補貼等政策，希望對房價產生相當效益，已有階段性成效。

陳世凱強調，新青安房貸政策是為協助沒有自有房屋的年輕人，或是家庭可以買自住房屋，政府已經督促公股銀行貸後管理，落實協助無自有房屋的年輕人及家庭購入自住房屋的政策目的，「（政府）幫助年輕人的決心，不會受到近日討論的影響」。

中央銀行下午將召開理監事會，外界關注升降息與否，以及是否推出第六波房市管制。陳世凱表示，政院會持續關注央行理監事會結果，若需要提出相對應政策，會適時提出。

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