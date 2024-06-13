仁寶加入「RE100」！喊2050年100%使用再生能源

代工大廠仁寶（2324）於13日宣布，正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與CDP合作領導的全球再生能源倡議「RE100」。目前該倡議匯聚全球超過400家各產業的企業成員，致力於推動100%使用再生電力。仁寶的加入，顯示公司未來在再生能源方面將積極發揮領導作用，推動環境保護與永續發展。

仁寶指出，RE100是一項全球性倡議，旨在鼓勵世界上最具影響力的公司承諾完全使用再生電力。2024年是仁寶電腦創立滿40週年。從創立以來，公司長期關注營運對於社會、環境與生態的影響，並宣示永續發展的決心與承諾。在環境方面，除了積極推動廠區節能、自動化生產，研發環境友善的產品，導入回收材料使用，促進循環經濟，並降低產品使用時的能源需求，更攜手所有轉投資的子公司們，將在2050年前達到100%使用再生能源的目標。

仁寶電腦總經理Anthony Peter Bonadero表示，團隊透過參與各種環境保護和永續發展的國際倡議與專案，更加了解如何將永續目標與企業的營運績效結合，把永續的實踐帶入每個人的日常工作中，讓每位員工能隨時隨地、自動自發地實踐永續。此次加入RE100，進一步強化了公司在應對氣候變化方面的承諾，並為全球再生能源的推廣做出更大貢獻。

全球再生能源倡議RE100領導人Ollie Wilson表示，歡迎仁寶加入RE100，成為總部設立於台灣的33家RE100成員公司之一。通過承諾在2050年前使用100%的可再生電力，仁寶展示了台灣企業如何推動更大範圍的使用可再生電力，並推動向再生能源的轉型。

仁寶電腦加入RE100，標誌著公司對環境保護和永續發展的堅定承諾。通過實現2050年前100%使用再生能源的目標，仁寶將在全球再生能源推廣中發揮領導作用，為應對氣候變化做出更大貢獻。期待仁寶在未來的永續發展道路上，不斷創新，與全球企業典範共同努力。