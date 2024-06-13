動漫人才不斷出走…日本恐成中國外包廠商！「理想要靠現實支撐」薪資待遇差太多

崩壞的日本傳家寶──「動漫」

薪水比世界水準低，這樣會發生什麼事呢？

無法爭取到世界優秀的人才，這點在第二章已經講過了。

然而問題不僅如此。

可怕的不是搶輸人，而是「人才的出走」。

東京都町田市住宅區一棟公寓。

搭電梯上了五樓後，進入一間小房間，幾名年輕的男女拿著觸控筆，在很大的平板上畫著像是神社的圖畫。

這是一間名為ColoredPencilAnimationJapan的動漫工作室。

他們正在繪製中國的《全職高手》等人氣作品。沒錯，ColoredPencil是中國重慶市動漫工作室「彩色鉛筆動漫」的日本據點，為了支援中國的動漫製作，於2018年成立。

最近像「彩色鉛筆動漫」這樣，以日本為據點雇用日本動漫創作者的中國企業變多了。

在中國，雖然動漫深受歡迎，但從國外來的網路影音娛樂卻必須遵守重重規範，大約從2018年起，對於購買日本動漫亦有所限制。因此，為了加強自己公司的播放內容，影音公司採取的策略是自製產品，亦即「日本品質的自製化」。

彩色鉛筆動漫(ColoredPencil)是由中國網路巨頭騰訊控股旗下的閱文集團所出資。

騰訊的通訊軟體「微信」在日本也非常有名，騰訊也是世界首屈一指的遊戲開發大廠，在國際股市的股價總值上跟GAFA並列，排入前十名。另外它也經營影音媒體平台「騰訊視頻」，發展自有的串流平台，在該平台上就播放了全職高手等動漫影片。

負責繪製的便是ColoredPencil。

也就是說，這樣的中國巨擘，在將日本的製作公司納入旗下之後，就能運用豐富的資金製作出高品質的自製影片，並在自家平台獨家播放。

中國企業之所以能夠收編日本的動漫創作者，原因在於市場的擴大把待遇提高了。

調查公司帝國數據銀行的飯島大介調查了動漫產業的動向，他認為：「對於市場不斷擴大的中國而言，他們非常渴望能找到日本的動畫業界人才。由於中國企業付得起日本年收三倍的薪資，今後日本動漫人才被中國挖角的例子會越來越多。」

事實上，ColoredPencil跟日本的製作公司，在對員工的待遇上有非常大的不同。

ColoredPencil雇用畫師為員工，新人的薪水比業界高，約17萬5000日圓。

通常是彈性上下班，只有忙的時候要加班，但也能夠補休，工作環境良好。另外也會提供居住及交通津貼。

ColoredPencil的執行長江口文治郎表示：「為了爭取優秀的人才，整頓漫畫家的待遇及環境是最優先的。」

工時長又低薪

這樣的背景在於日本動漫創作者的薪資過於廉價。

動漫產業雖然被稱為「日本的傳家寶」，但事實上工時長薪水又少。

一般社團法人日本動漫．演出協會(東京千代田)在2019年的調查中指出，日本動漫創作者以正職身分工作的只有14%。去除部分大規模的製作公司後，有一半以上都是簽約型式的SOHO族。

動漫創作者的平均年薪約440萬日圓，一個月的休息天數為4至5天。

部分調查甚至顯示新人的年收只有約110萬日圓。

對現在收入滿意的動漫創作者只有不到3成，有8成擔心年老後的生活，並且覺得精神負擔很重。

任職廣告公司的中山隆央熟稔動漫業界，他批評道：「換算成時薪的話，不到100日圓，為了生計兼職打工的人很多，動漫界是把夢想當成誘餌的剝削。」

日本的動漫創作者薪資會這麼低，是出於結構的問題。

動漫的製作方式是由出版社或電視台等多間企業出資的「製作委員會」方式來執行。

現在日本的動漫產業有一半以上的業績來自海外，而海外或周邊商品販賣等版權相關利潤，大多會進到廣告代理商或電視台這些出資的製作委員會手裡。就算作品再怎麼大賣，沒有製作委員會出資的話，原本的製作公司也拿不到這些錢。

當然在這麼多作品中想要爆紅的機率是很小的，所以製作委員會背負著較大的風險，因此出資的公司分散一點是有好處的。

然而。「以製作委員會方式製作的話，只能做出預算內的作品。周邊或音樂等等每家公司的立場都不同，大家想要達成共識會很花時間。」中山表示。

另一方面，在製作美國或中國的作品時，交涉的對象就只有一家。

為了取得良好的品質跟成品，中美在預算上當然給的很優渥。事實上ColoredPencil從美國或中國公司拿到的案子，取得的製作費用是日本動漫界的二倍。

Sony子公司Aniplex製作的動畫「鬼滅之刃」全球熱銷。美聯社

一般社團法人日本動畫協會(東京文京)表示，日本動漫產業市場的規模已經連續10年增加，2019年跟2009年相比成長約2倍，為2兆5112億日圓。《鬼滅之刃》紅遍各地，電影方面則有新海誠導演的《天氣之子》票房突破140億日圓，前景一片光明。

另一方面，2019年動漫製作公司(273間)的總營業額合計為2427億日圓，僅占市場規模的1成。 然而製作公司拿到的錢沒有增加，經營困頓持續。日本雖然有270間以上的製作公司，但依據帝國數據銀行資料顯示，經營呈現赤字的動漫製作公司在2018年超過3成，是過去十年來最高，破產跟解散的公司也是歷來最多。

雖然2019年有所改善，但某製作公司的高層主管表示：「外包單價一直調降，人手不足所以想要擴大產能也沒辦法，這樣就陷入了惡性循環。很多公司是只要有人離職就無法接案，造成經營赤字。」

無力的經營環境也削弱了動漫業界的成長力。

某位擔任動漫原畫繪製的東京都四十歲男性，由於沒有工作室所以都在自家畫畫，再由員工開車來拿成品。過著幾乎沒人可以說話、也見不到人的孤獨生活。

「不止性格會變陰沈，無法靠這種方式過活而辭職的人也很多。現在的作品要求比以前更精細、更耗費時間，但酬勞仍然維持著一張圖幾百日圓。由於工作滿檔，所以也無暇去學習電腦繪圖。」

就是這樣，不僅無法培育人才，技能也變得空洞了。

日本成為中國的外包廠商

ColoredPencil的江口執行長過去曾有過這樣的煩惱。

「這樣的品質無法播出啊。」

有一陣子，因為ColoredPencil的人手不足，所以發了外包給其他的日本製作公司，結果收到了中國總公司嚴厲的回應。

江口執行長指出：「中國有著龐大的資金，在電腦繪圖上的設備也一應俱全，

動漫的品質已經非常好了。日本由於待遇差所以品質也變差，這樣很可能會造成業界停滯不前。」

在中國影音大公司內，已經開始出現了「除了日本頂級工作室之外，不要外包給其他便宜但品質差的工作室」這樣的聲音。

中國的求職網顯示，動漫創作者的平均月收，杭州是3萬4062元人民幣(約52萬日圓)、北京約3萬元人民幣(約45萬日圓)。受到影響的還有手遊等動畫。由於收入極高，在中國的美術大學學習素描等四年的基礎技術後跑去做動漫的例子很多。

被稱為中國版「Niconico動畫」的影片分享網站「Bilibili」，投注資金在日本的動漫製作委員會上，學習日本的動漫技術。並且大力資助在專門學校學習動漫的中國學生，這些作法將中國的國產動漫品質一口氣提升上來。

「過去中國是日本的外包商，今後可能要倒過來了。」江口執行長說。

技術的傳承若沒有進展的話，最終會連海外的單子都沒有。

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編按：

一直以來日本都是遊客們首選的海外旅遊地點之一，加上日圓不斷貶值，使得去日本遊玩的經濟成本驟降許多，讓更多「哈日族」瘋狂。

然而，在海外民眾抱著熱切、撿便宜的心態前往觀光購物，日本本國人又是如何看待這一切？不斷貶低的日圓、不會上漲的薪水和物價，對當地人來說會有什麼影響？

本書深入探討了日本經濟，以息息相關的日常消費作為切入，了解日圓貶值、過度依賴觀光經濟、薪水物價凍漲……等一系列問題背後的意義，從為何買日本商品的原因會是「喜歡、精緻」，到如今是看到價錢就大喊「好便宜！」而消費，日本一步步從「高價」走向「廉價」，如今是否也無法避免的走向「貧窮」？

（本文摘自好優文化出版《廉價日本》，作者：中藤玲）

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