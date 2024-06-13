受惠 AI、供應鏈移轉 今年以來對東協出口年增21.1%

財政部13日表示，今年1至5月受惠於AI應用商機及供應鏈移轉效應，我對東協出口年增21.1％，為總出口增幅9.1％的2倍多，占比19.1％，與對新加坡占比7.2％、馬來西亞占4％、泰國占3％，均創下歷年同期新高。

東協具備龐大的人口紅利、豐富的天然資源以及勞動力成本優勢等，一向備受各國投資青睞，又因美中貿易戰催化的全球供應鏈重組浪潮，更使東協成為各國產業布局的熱門據點之一。

財政部表示，台商除呼應新南向政策外，近年也因應美系客戶要求將生產基地分散至東協。而隨我國與東協在電子、資通訊等產業建立緊密分工關係，雙方貿易往來益趨深化。

據統計，我對東協出口規模從2019年539億美元攀升到去年763億美元，4年來累計增幅達41％，與主要出口市場比較，僅次於對美國、年增65％，與對歐洲、年增42％相近；在東協10國中，我對馬來西亞、新加坡、泰國出口表現尤其亮麗，增幅高達61％、64％、97％。

若以東協進口來源地區觀察，中國大陸長期以來為東協最大進口市場，2024 年第1季市占率達24.2％，較2019年上升2.3個百分點；我國由2019年5.7％、增2個百分點至7.7％，由原第5大躍升為第2大進口來源國；南韓市占率7.1％，略增0.1個百分點，排名由第4前進至第3；美國及日本各占6.9％、6.4％，分別縮減1.1個、1.9個百分點，落居第4名及第5名。

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