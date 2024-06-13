經部補助電輔自行車、聚酯材料等四項研發3.7億元 估創造500億元產值
經濟部產業技術司13日表示，A+企業創新研發淬鍊計畫審議會通過「電輔自行車國產化實證運行補助計畫」、「高值化低碳環保聚酯關鍵材料技術研發計畫」、「強化海事通訊網路技術開發計畫」、「全球車用鏡頭智慧製造平台研發計畫」等四項研發計畫補助，預期創造產值逾500億元。
技術司表示，為協助台灣產業開發MIT國產化之電動輔助自行車，特別是發展自主之三電系統（電機、電控及電池），經濟部於2024年初公告「電輔自行車國產化實證運行補助計畫」，這次徵案核定通過包括威剛科技（3260）、太平洋自行車、愛地雅工業（8933）、信邦電子（3023）、明係事業等17家廠商九項計畫，電輔自行車業者如將其場域設在花蓮，經濟部將進行補助款加碼，最高加碼20%，惟總補助比例仍不超過50%。
技術司表示，「電輔自行車國產化實證運行補助計畫」共補助17家業者2.13億元，總計畫投資金額5.64億元，補助期程二至三年。預估將可帶動114家自行車產業廠商投入國產化，預計新增超過149個就業機會，帶動產值445.6億元。
技術司通過遠東新世紀（1402）、彰洋材料「高值化低碳環保聚酯關鍵材料技術研發計畫—化腐朽為神奇，寶特瓶回收煉金術」，補助金額5,773億元，期程30個月。該計將回收寶特瓶轉化為聚酯彈性體及低熔點聚酯等高附加價值原料，相較於石油系相關產品，可減少1至3成以上之溫室氣體排放量，單一材質設計可廣泛應用於各鞋品部件或織物，解決成分複雜不易回收與高碳排問題。預期計畫完成後可望為台灣創造產值逾20億元。
技術司通過耀登科技（3138）「強化海事通訊網路技術開發計畫」5200萬元，期程33個月。耀登科技開發海事通訊多波束、多網、多軌道衛星地面收發系統，並與工研院合作複合網路智能閘道器系統，以及船舶中心合作自動船舶識別系統之資安編碼加密技術，實踐4G/5G/LEO/GEO網路無縫切換，提供穩定且高效的海事數據服務。
耀登科技預定於亞灣建立衛星通道模擬器、訊號產生器、訊號分析儀以及海事運動模擬平台，與在地船舶遊艇業者合作開發海事項目，預估衍生投資新臺幣2億元，並逐步將POC概念驗證推廣商用級別產品，將可創造產值25億元。
虎山實業「全球車用鏡頭智慧製造平台研發計畫」獲得4950萬元補助，期程36個月。該計畫預計衍生投資3億元，創造產值逾10億元。
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