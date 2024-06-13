快訊

這次抓到了！柳采葳向衛生局檢舉柯建銘在立法院抽菸

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

HTC曾引領潮流！當年蝴蝶機找日本偶像代言「比iPhone還風光」

新青安政策推升房價 政院：幫助年輕人決心未受影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為洗刷新青安貸款「炒房元凶」的汙名，中央銀行13日召開理監事會。(本報資料照片)
為洗刷新青安貸款「炒房元凶」的汙名，中央銀行13日召開理監事會。(本報資料照片)

青安貸款政策推動至今已有不少人申請，不過就有外界質疑，新青安貸款是在助長房價，對此，行政院發言人陳世凱13日表示，新青安政策的推出，目的是協助沒有房子的年輕人購買自住的房屋，政府也會督促公股銀行落實貸後管理，協助沒有自有房屋年輕人或家庭購買的政策目標，「幫助年輕人決心不會受到最近討論的影響。」

內政部長劉世芳日前指出新青安不宜再加碼補助，對房市抑制會有一點效果。對於新青安政策外界也有不同聲音，由於新青安措施，包含最高貸款額度提高到1,000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，利率方面，公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。外界認為，在多重優惠激勵自住買盤出籠，卻出現房市過熱、人頭戶等問題。

對此，陳世凱表示，過去幾年政府為了落實居住正義，透過「房屋稅條例」、「平均地權條例」等相關法律的修正，另推動囤房稅2.0、房地合一稅、社會住宅與租金補貼等相關政策，希望對房價產生效益，而目前也看到有相當的效益。

陳世凱強調，新青安政策的推出，就是想協助沒有房子的年輕人購買自住的房屋，政府也會督促公股銀行落實貸後管理，協助沒有自有房屋年輕人或家庭購買的政策目標，「幫助年輕人決心不會受到最近討論的影響。」

中央銀行下午將召開理監事會，外界關注升降息與否，以及是否推出第6波房市管制。陳世凱說，行政院會持續關注，如果需要提出相對應的政策或因應，會適時提出。

房地合一稅 房市 青安貸款

延伸閱讀

加開院會審查國會改革覆議案 卓榮泰願出席說明

政院：胡歌若涉統戰不樂見 歡迎有序健康交流

19、20日立院審國會改革覆議案 政院：卓榮泰一定配合

新冠疫情8、9月月將達高峰！卓榮泰籲超前部署、踴躍施打疫苗

相關新聞

新青安政策推升房價 政院：幫助年輕人決心未受影響

新青安貸款政策推動至今已有不少人申請，不過就有外界質疑，新青安貸款是在助長房價，對此，行政院發言人陳世凱13日表示，新青...

白話財經EP136｜AI時代 台灣無法被取代 2024 COMPUTEX見證此刻

今年COMPUTEX（台北國際電腦展）好不熱鬧，早在開展前一周，NVIDIA執行長黃仁勳就提早來台與供應商會面，他的平民美食地圖，更掀起了一陣旋風；在他之後，AMD執行長蘇姿丰、Intel執行長基辛格、高通執行長艾蒙、ARM執行長哈斯等半導體巨星級CEO，也都陸續抵台，成為今年COMPUTEX展的重要焦點。

華城股東會／全球電力設備緊缺 美國電力公司邀赴美設廠

華城（1519）外銷訂單滿載，13日股東會後，被問到是否赴美設廠。華城總經理許逸德會後接受採訪表示，現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，但保留任何可能性，未來不排除各種嘗試。

日前撤件上櫃申請 路易莎：明年再重新申請上市櫃

之前撤件上櫃申請的本土連鎖咖啡龍頭路易莎，今日舉行股東會，董事長黃銘賢表示，將全力拓展海內外多元版圖，再拚營收新高峰。同...

王品1年收掉3品牌 餐飲市場進入冷靜期 發生什麼事？

去年在疫後餐飲消費大爆發，絕大部分的業者都嘗到甜頭，但歷經去年的高峰盛況後，今年台灣餐飲市場進入冷靜期。例如餐飲龍頭王品今年一口氣就關了三個品牌，也只推出一個新品牌。究竟市場發生了什麼結構性的改變？

勞退基金分紅不是勞工專利 7.5萬企業戶去年分得比勞工更多

台灣獨創的勞退新制分紅制度，讓新制勞工每年都可分配基金投資收益，去年基金收益達12.8%，勞工笑呵呵。分紅可不是勞工專利，早在勞工之先，企業就已經開始分配舊制退休基金收益，對象是為勞工提撥舊制退休金的企業端，因舊制基金由政府統一操盤運用，每年收益也會分配到企業提存帳戶，而且一樣有保證收益，去年分到的比勞工還多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。