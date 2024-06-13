新青安政策推升房價 政院：幫助年輕人決心未受影響
新青安貸款政策推動至今已有不少人申請，不過就有外界質疑，新青安貸款是在助長房價，對此，行政院發言人陳世凱13日表示，新青安政策的推出，目的是協助沒有房子的年輕人購買自住的房屋，政府也會督促公股銀行落實貸後管理，協助沒有自有房屋年輕人或家庭購買的政策目標，「幫助年輕人決心不會受到最近討論的影響。」
內政部長劉世芳日前指出新青安不宜再加碼補助，對房市抑制會有一點效果。對於新青安政策外界也有不同聲音，由於新青安措施，包含最高貸款額度提高到1,000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，利率方面，公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。外界認為，在多重優惠激勵自住買盤出籠，卻出現房市過熱、人頭戶等問題。
對此，陳世凱表示，過去幾年政府為了落實居住正義，透過「房屋稅條例」、「平均地權條例」等相關法律的修正，另推動囤房稅2.0、房地合一稅、社會住宅與租金補貼等相關政策，希望對房價產生效益，而目前也看到有相當的效益。
陳世凱強調，新青安政策的推出，就是想協助沒有房子的年輕人購買自住的房屋，政府也會督促公股銀行落實貸後管理，協助沒有自有房屋年輕人或家庭購買的政策目標，「幫助年輕人決心不會受到最近討論的影響。」
中央銀行下午將召開理監事會，外界關注升降息與否，以及是否推出第6波房市管制。陳世凱說，行政院會持續關注，如果需要提出相對應的政策或因應，會適時提出。
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