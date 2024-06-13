華城股東會／全球電力設備緊缺 美國電力公司邀赴美設廠

華城（1519）外銷訂單滿載，13日股東會後，被問到是否赴美設廠。華城總經理許逸德會後接受採訪表示，現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，但保留任何可能性，未來不排除各種嘗試。

許逸德坦言，的確有收到美國電力公司詢問在當地設廠意願，但現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會比較像是倉儲的模式，但未來不排除嘗試各種模式。

針對重電業今年概況，許逸德表示，不論是全球能源轉型、AI浪潮等，長期產業趨勢下，對電力的需求只會更多，尤其AI的加入更凸顯電力的重要性，外銷市場上，仍然保持樂觀態度，預計今年毛利、業績都會持續成長。

華城董事長許邦福指出，電力產業受到2050年淨零排放議題發酵及AI等新科技爆發，綠電建設、電力建設及電力品質改善等循環需求下，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為華城目前及未來三個主要成長動能。

華城為國內外銷變壓器出口大廠，在美國兆元基建計畫下，各台廠也紛紛大搶電力設備商機，針對外銷市場狀況，許逸德指出，很高興能作為領頭羊，重電業是資本密集、技術密集的產業，並非輕易可以跨入的領域，加上公司深耕美國市場多年，對像華城這種核心的供應商來說，沒有看到需求下滑的趨勢，從今年前5月營收來看，外銷佔比也從去年36%達到45％以上。

他指出，但對邊陲的供應商來說，可能會感受到國際大廠等產能開出影響較多，簡單來說，身為先行指標，沒有觀察到接單放緩、報價降低等趨勢，只能說「不同供應鏈廠商看到的風景不一樣。」

產能方面，許逸德指出，各廠持續在產線優化、增加三班制、能化管理等以增加生產效率與減碳工作，日前斥資8.8億元興建觀音三廠，從小型變壓器到中大型變壓器都有在做，預計明年第1季完工、第2季投產，原先的觀音二廠維持產能不變，專注生產161kv到345kv之變壓器，但產值可以提升。

中壢廠持續優化產能，該廠佔地約4,000坪，以往最高產能在8-10億元，但去年產能超過42億元，今年已經逾60億元，力拚未來2年可以產能到80億元以上，台中港則具備交通優勢，以生產特大型500kv變壓器為主，也從承租4公頃土地提高5公頃。整體而言，華城將有四個廠能專注於變壓器的生產，預期在新廠開出後，整體產能可以增加100億元，預期今年產能則可成長至少三到四成以上。

展望未來，許逸德指出，淨零碳排趨勢下，未來對電力需求成長看俏，持續看好外銷市場，會將出貨比重放在利潤最好的地方，但另一方面，拿下台電標案的金額也沒有減少，今年資本支出因為擴廠較大達10億元，核心供應商未來是站穩市場腳步的關鍵，公司將持續貼近市場觀察，整體而言，樂觀看待後市。 華城電機。記者朱曼寧／攝影 華城電機。記者朱曼寧／攝影 華城董事長許邦福。記者朱曼寧／攝影

商品推薦