「中國信託行動e-Cash APP」打造智能交易生態圈，2024蟬聯國際雙料大獎
中國信託行動 e-Cash APP以智能交易生態圈引領創新中小企業數位服務，涵蓋接通中小企業金流水管的「QR Code收款」功能，無須手動輸入帳號相關資訊，兼具多元收款、付款便利等優點；更支援「客製化推播通知」可進階設定特定對象/金額入帳通知及資金水位提醒通知，不僅可針對特定金額、對象即時掌握入帳金流，更可隨時掌握公司帳戶資金水位，讓中小企業主可收到客製即時推播以輕鬆掌握帳務動向，24小時隨登概覽帳務，再也不必費心手動記帳、查帳；另進階搭載「智能交易提醒」 通知服務可主動偵測即將到來的預約交易，當偵測帳戶餘額將不足時，會主動通知提醒，企業主就能提前為資金預作準備。
近期e-Cash戶數大幅成長近40%、平台交易筆數增長近2成；在APP的各功能平台表現上，APP登入率成長近3成、熱門功能「預約付款排程」功能使用率成長近25% 、「公司交易完成一鍵社群分享通知」功能使用率成長逾18%，在在顯示中國信託行動 e-Cash APP對使用者體驗的方便與就手。
正是因為這些亮點設計，讓中國信託行動e-Cash APP 2024年二度蟬聯國際知名財經媒體《The Digital Banker》的「全球最佳中小企業行動銀行」及「全球最佳數位客戶體驗-中小企業行動銀行」雙料殊榮；再者，針對中小企業主及商戶設計的「中國信託行動 e-Cash」APP數位創新轉型有成，2024年再一舉奪下《The Asian Banker》「亞太最佳商戶金融服務」大獎肯定。
另有鑒於近期關於金融詐騙、個資外洩的資安問題時有所聞，中國信託行動e-Cash APP在提升客戶便利性與安全性的前提下，於APP交易採「數位Token」專利，結合FIDO（Fast Identity Online） 機制，讓企業老闆利用臉部或指紋生物辨識，進行公司帳戶交易管控與放行外，APP更提供企業可設定啟用「交易處理通知」功能服務，無論金額大小、筆筆交易上傳/放行皆即時推播通知，不怕遺漏重要出帳金流，如遇有可疑異常交易，亦可第一時間即時覺察。訴求帳戶體驗及更貼心防詐再升級 ! 企業主不僅在APP的體驗上方便不打折，更能撇除資安疑慮，放心中國信託行動e-Cash APP守護企業帳戶安全。
「中國信託行動e-Cash」APP ，更多詳請：https://ctbc.tw/j9reBJ
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