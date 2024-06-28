「中國信託行動e-Cash APP」打造智能交易生態圈，2024蟬聯國際雙料大獎

中國信託行動 e-Cash APP以智能交易生態圈引領創新中小企業數位服務，涵蓋接通中小企業金流水管的「QR Code收款」功能，無須手動輸入帳號相關資訊，兼具多元收款、付款便利等優點；更支援「客製化推播通知」可進階設定特定對象/金額入帳通知及資金水位提醒通知，不僅可針對特定金額、對象即時掌握入帳金流，更可隨時掌握公司帳戶資金水位，讓中小企業主可收到客製即時推播以輕鬆掌握帳務動向，24小時隨登概覽帳務，再也不必費心手動記帳、查帳；另進階搭載「智能交易提醒」 通知服務可主動偵測即將到來的預約交易，當偵測帳戶餘額將不足時，會主動通知提醒，企業主就能提前為資金預作準備。

詐騙猖獗，企業帳戶數位金融交易安全防護更顯重要！ 圖／李清宇 攝影

近期e-Cash戶數大幅成長近40%、平台交易筆數增長近2成；在APP的各功能平台表現上，APP登入率成長近3成、熱門功能「預約付款排程」功能使用率成長近25% 、「公司交易完成一鍵社群分享通知」功能使用率成長逾18%，在在顯示中國信託行動 e-Cash APP對使用者體驗的方便與就手。

「中國信託行動e-Cash」APP針對小微企業老闆在經營業務上必須分身處理收付款及金流管理的痛點對症下藥，幫助企業老闆更有效率及安全的管理公司。 圖／shutterstock 提供

正是因為這些亮點設計，讓中國信託行動e-Cash APP 2024年二度蟬聯國際知名財經媒體《The Digital Banker》的「全球最佳中小企業行動銀行」及「全球最佳數位客戶體驗-中小企業行動銀行」雙料殊榮；再者，針對中小企業主及商戶設計的「中國信託行動 e-Cash」APP數位創新轉型有成，2024年再一舉奪下《The Asian Banker》「亞太最佳商戶金融服務」大獎肯定。

另有鑒於近期關於金融詐騙、個資外洩的資安問題時有所聞，中國信託行動e-Cash APP在提升客戶便利性與安全性的前提下，於APP交易採「數位Token」專利，結合FIDO（Fast Identity Online） 機制，讓企業老闆利用臉部或指紋生物辨識，進行公司帳戶交易管控與放行外，APP更提供企業可設定啟用「交易處理通知」功能服務，無論金額大小、筆筆交易上傳/放行皆即時推播通知，不怕遺漏重要出帳金流，如遇有可疑異常交易，亦可第一時間即時覺察。訴求帳戶體驗及更貼心防詐再升級 ! 企業主不僅在APP的體驗上方便不打折，更能撇除資安疑慮，放心中國信託行動e-Cash APP守護企業帳戶安全。

「中國信託行動e-Cash」APP ，更多詳請：https://ctbc.tw/j9reBJ

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