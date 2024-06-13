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日前撤件上櫃申請 路易莎：明年再重新申請上市櫃

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡舉行股東會。圖／路易莎提供
台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡舉行股東會。圖／路易莎提供

之前撤件上櫃申請的本土連鎖咖啡龍頭路易莎，今日舉行股東會，董事長黃銘賢表示，將全力拓展海內外多元版圖，再拚營收新高峰。同時，推出雲端智能點餐、自動化製作設備等，提升門市消費體驗，迎戰嚴峻的缺工問題，俟組織擴大調整完成後，預計明年再重新申請上市櫃。

路易莎去年營收23.66億元，EPS 6.28元，今年第一季營業收入5.71億元，EPS為1.50元，年成長率超過兩位數。

路易莎表示，除了不斷研發咖啡創新產品，同時強力整合8座MES食品廠生產動能，發展旗下子品牌搶攻餐點的市場，成立新品牌「louisa bakery」麵包點心坊，及「傳承系列」部門等，進駐大學餐廳、提供多家知名餐飲品牌原物料、企業會議型餐點、大宗健康餐盒，也跨足與坐月子中心合作創意餐點等。「初泰Pikul」今年榮獲泰國商業部頒發「泰精選」標章，除台北市信義區象山及南港軟體園區外，正在覓點擴展中。

路易莎也說，新品牌「louisa bakery」麵包點心坊及旗下運動品牌「Self room」，計畫進駐台北市大巨蛋，將以嶄新的面貌讓大家看到不一樣的業態經營形式，而「Self room」開創台灣第一個共享空間，盡情享受自我運動的場域，唯美的潮風設計，成為經營績效斐然的網紅名店。

路易莎指出，在海外布局方面，疫情後逐漸開花結果，新加坡首店成績亮眼，第二間門市位於地鐵雙線交會精華區商場 Junction 8，即將開幕，今年底準備陸續在印尼、埃及、大陸及美國等海外展店。

目前路易莎門市約560間，其中直營約180間，加盟約380間。路易莎指出，疫情期間汰弱留強，採取精實策略，因此三年來店家數並沒有增加，大約70家早期開在巷弄的小店結束營業，卻開了40家優秀幹部內創的超越精品門市及30家校園門市，提升門市質感及效益。預計每年展店4、50家，持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。

咖啡 疫情

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