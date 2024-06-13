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美國、拉美與亞洲不含日本股票基金 單周迎資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

歐洲央行如預期降息25個基點，市場持續透過各式經濟與就業數據評估聯準會降息前景，美國10年期公債殖利率過去一周內走勢震盪。回顧全球股票型基金資金流向，包括美國、拉美與亞洲不含日本等地股票基金單周迎來資金淨流入，其中美國股票基金動能續居全球之冠。

安聯投信表示， 過去一周前半在部分經濟數據影響下，市場對聯準會降息政策預期轉強，不過7日公布的最新非農就業新增人數較預期為優，又再度抑制市場期待，美國10年期公債殖利率在單日內明顯走升，使美股主要指數7日全數收黑，不過整周來看包括道瓊、標普500與那斯達克等指數單周表現仍收紅。

安聯投信表示，今年來美國較預期為高的通膨數據、強勁的就業市場表現透過工資上漲傳導到服務業價格形成螺旋上升，而包括通貨膨脹或是消費成長等經濟數據，都使聯準會重新評估經濟模式，政策操作模式也回到觀望狀態，不過同時包括聯準會主席在內等官員也不時釋出較為溫和偏鴿的言論，市場仍預期今年有望開始降息。

安聯投信表示，展望2024年，軟著陸仍是基本情境，長期來說對股票的看法仍維持震盪走升，持有現金的機會成本較高，故建議可保持較高水位的股票等風險資產配置。進一步來看，成熟市場股市從去年第四季起表現相對較佳，不過近期新興市場股市也有所回神，加上因市場預期持續調整，美國利率波動較大，故後市在投資上可在以高品質的大型股與成熟市場為核心部位的同時，也尋找新興市場以及被低估區域或產業中的機會。

台股部分，安聯投信台股團隊表示， 整體來看，近期包括大盤以及電子指數都持續走高，金融指數則是有所走穩；從產業來看，台股各族群產業多有所表現，其中AI仍明顯是主流，包括AI手機、AI PC等新產品也可望延續股市熱度。

安聯投信台股團隊表示，整體來看台股目前為結構性成長，硬體仍較軟體為優。從基本面來看，消費性產品的庫存去化已接近尾聲、急單也持續浮現，而原物料、銅價與海空運價多走揚，也反應多數廠商提前備貨以因應第三季開始的新產品旺季；題材部分利多主要反應近期的Computex相關，以及各廠牌相競推出的AI相關設備與應用。

安聯投信台股團隊表示，從評價面來看，台股目前本益比約23.4倍而本淨比約2.4倍，皆約在10年均上兩個標準差左右，評價雖還算合理，但短期要透過評價擴張推升股價的空間相對有限，未來企業獲利成長將是推升股價的動能。在操作上，主動選股將更顯重要，並建議可透過定期定額或不定額的彈性扣款方式，持續參與具長線利基的主題。

台股 美國 股票

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