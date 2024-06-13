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投資級、非投資級與新興市場債券基金 單周皆迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

受部分經濟數據影響，市場過去一周前半對聯準會降息預期一度升高，但隨著最新非農就業釋出抑制升息預期，美債殖利率先降後升。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至6月5日，包括投資級、非投資級與新興市場債券基金等皆迎來資金淨流入，動能皆較前一周有所改善。

安聯投信表示，受到持續釋出的經濟與就業數據影響，美國10年期公債殖利率過去一周內先降後升，單周內走勢震盪加大，牽動債市資產表現。觀察全球主要債市，包括全球政府債券、全球與歐美投資級債與部分非投資級債過去一周小幅收黑，美國非投資級債與可轉債指數則表現相對較佳。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，展望2024年，在基本情境假設下，預估美國經濟可望維持穩健成長，包含健康的勞動力市場、穩定的消費力道、政府支出持續帶來支持、家計財富增加、製造業趨穩、升息預期及今明兩年企業獲利預期轉佳等，都有望帶來支持。

謝佳伶表示，在景氣衰退機率不高的前提之下，長天期債券利率下降空間有限；相較之下，短年期債券不但收益率較高，同時又擁有較低小的波動度。進一步分析，美國10年期債券利率易受包括市場情緒、經濟數據、避險需求、交易需求與通膨預期和發債等因素影響，波動較大，短天期利率相較之下則主要跟隨聯準會的利率變動、穩定性相對較高。

謝佳伶表示，隨著當前殖利率仍在相對高點，此時債券投資仍應以收益率為主要報酬來源，同時致力於降低波動，而短年期債券因存續期較短，受到市場上利率變化影響較小，資產波動度也有望較低。

謝佳伶指出，在主要債券資產中，美國非投資級債平均收益率約為7%至9%具吸引力，長期投資價值上升，而公債殖利率曲線斜率有望由負轉正，短端相對具投資價值；從基本面來看，美國非投資級債違約率有望維持在相對低點，發債企業負債率仍在低點且第一季財報展望佳，整體基本面展望正向，故在投資上建議可聚焦存續期較短的美國非投資級債，並以具較佳流動性與債信的美國企業為主，追求收益同時也降低波動，以及控制包括利率、信用與流動性等風險。

債券 美國經濟

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