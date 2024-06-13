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經部擬設泛官股售電平台 挨批與民爭利
經濟部研議規畫「設置泛官股售電平台」及「研議台電公司電價分級，企業可加價直接購買綠電」，引起業者恐慌。中華民國再生能源商業同業公會昨表示，經濟部作為電業主管機關，此舉將難免給予人「球員兼裁判」、「與民爭利」的不良印象，建議相關電業政策應充分討論，取得共識後再提出。
經濟部回應，泛官股售電平台僅針對離岸風電統購分銷，至於電價分級方案尚未定案。
公會表示，經濟部一旦同時作為市場監管機關與市場參與者，如此不對等的競爭優勢，如何維護民營綠電售電業者享有公平的競爭環境，又如何確保國內「綠電市場自由化」？若新政府一上路就大開綠電自由化的倒車，不如政府直接訂定台灣綠電賣價、買價，讓台灣綠電自由化重回封閉的獨裁市場機制。
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