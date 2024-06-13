追上物價 實質薪資3年來首轉正

主計總處昨天發布受僱員工薪資及人數，累計今年前四月工業及服務業受僱員工平均每人經常性薪資四萬六一○五元、年增率百分之二點三九；平均每人每月總薪資為六萬七八五六元、年增百分之三點六二，增幅六年來最高。

扣除物價後，實質經常性薪資終於轉正，一至四月平均每人每月實質經常性薪資四萬三一三三元、年增百分之○點一四，實質總薪資則為六萬三四八二元、年增百分之一點三五，兩者都是三年來同期首次轉正，意味企業加薪終於追上通膨。

主計總處也整理四月各場所單位平均經常性薪資情況，結果發現受僱員工工作場所所涵蓋員工人數，以平均薪資三萬至未滿四萬元占百分之卅一點四最多，其次是四萬至未滿五萬元占百分之念點五七、六萬至未滿九萬占百分之十六點二五、未滿三萬占百分之十六點二一，也就是有六成八受僱員工在平均月薪不到五萬元的職場工作。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，名目經常性薪資年增百分之二點三九，為近六年次高；名目總薪資年增百分之三點六二更是近六年最大增幅，由於兩者成長幅度頗高，且內外需企業名目薪資皆有不錯成長，加上四月通膨率緩和，是此次薪資調查翻紅的主因。

不過，由於五月通膨率再度升溫，飆至百分之二點二四，實質薪資成長會不會只是曇花一現？陳惠欣表示，實質薪資表現不只與物價相關，也會受到廠商獲利、獎金發放及工作天數影響，主計總處無法預測，但會持續關注。

主計總處表示，一至四月經常性薪資平均每人四萬六一○五元、年增率百分之二點三九非常不錯，但各行業有別，其中金融及保險業、不動產業因部分廠商營運狀況較佳，按月業績獎金發放增加，年增率百分之六點四六、百分之三點五四較高。

總薪資部分，不動產業、金融及保險業一樣因部分廠商發放員工酬勞及績效獎金，年增率百分之四點一一、百分之九點六。

旅行相關服務業總薪資年增率更達百分之九點八；製造業則年增百分之二點八六，其中電子零組件製造業增加百分之四點一九。

主計總處強調，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷（如教育程度、職業、工作年資等）不同，薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，例如經常性薪資低於整體平均者包括住宿及餐飲業、其他服務業（如美容美髮按摩等）、製造業、批發及零售業；至於金融及保險業、出版影音及資通訊業、專業科學及技術服務業則是高於整體平均的行業。

主計總處調查，四月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為四萬六三二一元，較上月增加百分之○點五四，年增百分之二點七七；獎金及加班費等非經常性薪資七五五○元，合計後總薪資平均為五萬三八七一元，較上月增加百分之○點七四，較去年同月也增加百分之三點六七。