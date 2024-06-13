前四月實質薪資轉正成長 企業加薪追上通膨了
主計總處昨（12）日發布今年前四月每人每月實質經常性薪資平均為43,133元，年增0.14%；每人每月實質總薪資平均為63,482元，年增1.35%，皆為同期近三年來首度正成長，意味企業加薪終於追上通膨。
主計總處統計，今年前四月每人每月經常性薪資平均為46,105元，年增2.39%，在考量消費者物價指數（CPI）後，前四月實質經常性薪資、實質總薪資雙雙成長。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，名目經常性薪資年增2.39%，為近六年次高；名目總薪資年增3.62%更是近六年最大增幅，由於二者成長幅度頗高，且內外需企業名目薪資皆有不錯成長，再加上4月通膨率緩和，是此次薪資調查翻紅的主因。
不過，由於5月通膨率再度升溫，飆至2.24%，實質薪資成長會不會只是曇花一現？陳惠欣表示，實質薪資表現不只與物價相關，也會受到廠商獲利、獎金發放及工作天數影響，主計總處無法預測，但會持續關注。
主計總處表示，因個別受雇員工從事行業及個人條件與資歷不同，使薪資與整體受雇員工平均薪資有所差異，從行業觀察，住宿及餐飲業、其他服務業（如美容美髮按摩等服務）、製造業、批發及零售業，經常性薪資都低於整體平均。
至於金融及保險業、出版影音及資通訊業、專業科學及技術服務業則高於整體平均。
此外，製造業當中的電子零組件製造業經常性薪資表現也優於平均。
主計總處昨日也公布新編列各場所單位的4月平均薪資，結果顯示，台灣有68%受僱員工在平均月薪未達5萬元的職場中工作。
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