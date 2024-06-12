泛官股售電平台挨批球員兼裁判與民爭利 經濟部回應了

經濟部近期研擬電價分級及設置泛官股售電平台，引發再生能源業者恐慌，經濟部12日發布新聞稿澄清，泛官股售電平台僅針對離岸風電統購分銷，至於多元電力（電價分級）方案，還在討論中，尚未定案。

綠電業者擔心經濟部正在研擬的政策，將改變綠電自由化，並影響企業取得綠電的成效，中華民國再生能源商業同業公會12日發表聲明，質疑政府成立售電平台參與綠電自由市場是球員兼裁判、與綠能售電公司爭利。

經濟部強調，泛官股售電平台是針對離岸風電統購分銷，不涉及目前綠電交易主流的太陽光電，民間售電業也可參與泛官股售電平台的再分銷作業。

經濟部說明，企業購買離岸風電需具有國際信評，且須於併網前3至4年即簽訂鉅額企業購電契約（CPPA），因採購期程長達20年，負擔沉重。經濟部才會規劃「成立泛官股事業售電平台統購分銷機制」，由售電平台先行與離岸風場簽訂CPPA，並轉售小量、短期綠電給企業，使購電企業無需提前與離岸風場簽訂20年CPPA，有助企業購買綠電。

至於電價分級，即將電力分成綠電、低碳、一般電力等三類，依排碳量高低訂定不同價格的方案，經濟部表示，由台電研議的多元電力方案，是在一般電力及綠電外，另提供低碳電力選擇，目的為協助企業減碳並提升國際競爭力，但方案仍需多方討論研議，尚未定案。