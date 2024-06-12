經長擬推泛官股售電平台遭批「與民爭利」 經濟部回應了

新任經濟部長郭智輝近日接連拋出台電電價分級、以及設置泛官股事業售電平台，引發綠電售電業者反彈，批經濟部「球員兼裁判」、「與民爭利」。經濟部12日晚間回應，泛官股售電平台係針對離岸風電統購分銷，不涉及目前綠電交易主流的太陽光電。

至於協助企業減碳並提升國際競爭力，台電公司研議多元電力方案，在一般電力及綠電外，另提供低碳電力選擇。經濟部表示，該方案仍需多方討論研議，尚未定案。

針對離岸風電區塊開發，經濟部表示，企業購買離岸風電需具有國際信評，且須於併網前3至4年即簽訂鉅額企業購電契約(CPPA)，因採購期程長達20年，負擔沉重。因此，經濟部規劃「成立泛官股事業售電平台統購分銷機制」，由該售電平台先行與離岸風場簽訂CPPA，並轉售小量、短期綠電予企業，使購電企業無需提前與離岸風場簽訂20年CPPA，有助企業購買綠電。

經濟部表示，泛官股售電平台係針對離岸風電統購分銷，不涉及目前綠電交易主流的太陽光電，民間售電業亦可參與泛官股售電平台的再分銷作業，經濟部將持續與各界進行溝通。

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