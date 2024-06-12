經部：泛官股售電平台統購離岸風電 不涉及光電

經濟部擬設泛官股售電平台，綠能業者憂與民爭利。經濟部今天說明，泛官股售電平台是針對離岸風電統購分銷，不涉及目前綠電交易主流的太陽光電，民間售電業亦可參與泛官股售電平台的再分銷作業。

近期經濟部規劃「設置泛官股售電平台」、「研議電價分級，企業可加價直接購買綠電」。中華民國再生能源商業同業公會今天表示，泛官股成立售電平台參與綠電自由市場，憑政府支持及補助優勢，與民間綠能售電公司競爭，難免給人「與民爭利」印象。

經濟部標準檢驗局透過新聞稿說明，企業購買離岸風電需具有國際信評，且須於併網前3到4年即簽訂鉅額企業購電契約（CPPA），因採購期程長達20年，負擔沉重。

也因此，經濟部正規劃「成立泛官股事業售電平台統購分銷機制」，由該售電平台先行與離岸風場簽訂CPPA，並轉售小量、短期綠電給企業，使購電企業無需提前與離岸風場簽訂20年CPPA，有助企業購買綠電。

經濟部表示，泛官股售電平台是針對離岸風電統購分銷，不涉及目前綠電交易主流的太陽光電，民間售電業亦可參與泛官股售電平台的再分銷作業，將持續與各界進行溝通。

另外，為協助企業減碳並提升國際競爭力，台電公司研議多元電力方案，在一般電力及綠電外，另提供低碳電力選擇，但該方案仍需多方討論研議，尚未定案。

商品推薦