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主計總處：68％上班族在平均月薪不到5萬的職場中工作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣有68%受僱員工在平均月薪未達新台幣5萬元的職場中工作。記者余承翰／攝影
台灣有68%受僱員工在平均月薪未達新台幣5萬元的職場中工作。記者余承翰／攝影

為更細緻化受僱員工薪資統計，主計總處12日公布新編列各場所單位的4月平均薪資水準，結果顯示，台灣有68%受僱員工在平均月薪未達新台幣5萬元的職場中工作。

主計總處說明，就各場所平均經常性薪資水準所涵蓋受僱員工人數，例如A公司員工100人，平均月薪不到5萬元，有35人月薪高於5萬元，但A公司100人均計入月薪未滿5萬元。

以上述方式計算來觀察各場所單位，當月平均月薪各級距的受僱人數結構比，未滿3萬元占16.21%、3萬元至未滿4萬元占31.40%、4萬元至未滿5萬元占20.57%。換言之，約有六成八受僱員工在平均月薪不到5萬元的職場中工作。

5萬元至未滿6萬元占12.40%、6萬元至未滿9萬元占16.25％、9萬元至未滿12萬元占2.13％，以及12萬元以上則占1.04％。

至於平均總薪資，受僱人數結構比，依序為3萬元至未滿4萬元占26.33%、4萬元至未滿5萬元占20.09%、6萬元至未滿9萬占18.81%、未滿3萬元占12.98%。以及9萬元至未滿12萬元占4.67％、12萬元以上占3.46％。

進一步觀察行業別的薪資水準，主計總處指出，場所單位平均薪資落在3萬至4萬的主要業別包含：藝術娛樂及休閒服務業、住宿餐飲、其他服務業、支援服務業；而未滿3萬元場所占比較高的行業，又以其他服務業較顯著，因為該行業別的部分工時員工較多。

至於金融及保險業、出版影音及資通訊業則皆以6萬至未滿9萬元為主。

職場 薪資

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