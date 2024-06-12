油電糖水國營事業招考起薪4.2萬 電機名額最多

經濟部所屬國營事業台電、中油、台糖與台水今年將於10月13日舉行新進職員招考，共釋出23類別826名額，以電機類招考244名最多，起薪約新台幣4.2至4.5萬元。經濟部預估進用後第5年，月薪最高上看6萬元。

為因應國營事業人力需求，傳承核心技術及經驗，經濟部持續廣招各領域專才，今年新進職員招考總名額達826名。本次甄試共23個類別，其中電機類招考244名最多，主要如台電因應穩定供電及邁向電力淨零轉型所需電網電力、儀控及運轉維護等專業人才。

另外，企管類招考129名為次多、機械102名排第三，其餘包含土木67名、儀電56名、化工製程39名、資訊38名、財會31名、地政19名、環工15名、職業安全衛生15名、建築11名、化學10名、人資9名、農業8名、地質7名、法務5名、土地開發4名、政風4名、圖書資訊4名、統計資訊3名、地球物理3名、畜牧獸醫3名。

經濟部說明，今年度招考新進職員起薪自原先4.1萬至4.2萬，調升至約4.2萬至4.5萬元，如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，月薪最高可上看6萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。

今年度4大國營事業新進職員招考將於10月13日在台北、台中、高雄及花蓮四地舉行初試，甄試簡章12日於甄試網站公告（https://service.taipower.com.tw/Exam/），6月19日起至7月2日開放網路報考。

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