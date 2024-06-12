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廠商訂單滿手 電子零組件製造業4月加班工時衝14年新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

外界關注製造業景氣復甦狀況，根據主計總處12日公布資料顯示，4月製造業加班工時仍逾16小時，說明國內製造業景氣成長動能續呈穩定。其中，受惠AI商機爆發，代表半導體產業的電子零組件製造業4月加班工時24.4小時，創近14年新高，顯示廠商訂單滿手，相關供應鏈強勁成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，4月全體受僱員工人數842.1萬人，月增5,000人，製造業受僱人數雖月減3000人，加班工時16.2小時，年減0.2小時，但不用太緊張，主因是去年同期工作天數較少，比較基期較高所致，但不僅已連續二個月超過16小時，且已回到疫情前水準。

而涵蓋半導體的電子零組件製造業4月加班工時上衝至24.4小時，創近14年來最高，且年增3.2小時，則是自2023年7月以來，連續十個月都呈增加。

此外，陳惠欣還提到，半導體所屬的電子零組件製造業加班工時今年以來，不僅各月都呈增加，且增幅都是3~4小時，確實受到AI需求影響。至於先前全球景氣趨緩時，當時電子零組件製造業的加班工時則是降到18、19小時。

至於在疫情期間，整體製造業加班工時約13~14小時，不過自去年下半年開始，製造業加班工時多維持在15~16小時。陳惠欣表示，製造業加班工時已回到疫情前水準，製造業成長動能穩定。

AI 半導體 工時 製造業 電子零組件

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