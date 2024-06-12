新青安受質疑炒房 次長阮清華：財政部已注意、會積極處理

針對新青安房貸受到助漲房價質疑，內政部拋出若央行理監事會議決定升息，建議不要再補貼房貸利息。財政部次長阮清華今日表示，新青安房貸是幫助年輕人取得第一棟房子，外界不同聲音擔心濫用，財政部會了解授信狀況，與行庫及相關機關合作，處理是否有被濫用問題。

財政部舉辦統一發票路跑活動宣傳記者會，9月22日（星期日）於桃園市龜山區國立體育大學開跑，即日起開放網路報名。阮清華會後受訪被問到新青安房貸相關看法。

阮清華強調，新青安房貸是非常好的政策，目前公股行庫也是依規定嚴謹審理授信。內政部表態若央行升息，不宜再補貼新青安房貸利息，他認為，央行是否升息還不知道，尊重內政部意見，也會了解想法，政府是一體的，會找大家能接受的處理方式。財政部也注意到了政策可能被濫用的問題，會積極處理。

至於外界擔心透過新青安房貸買房的年輕人，可能因無能力支付貸款，5年寬限期屆滿後售屋，引起房市泡沫化疑慮。阮清華說，新青安房貸要自住，若賣屋後又變成租屋族，也是要考量的，每人狀況不同難下結論，呼籲大家要審酌個人風險承受度。

對於炒房質疑，他也表達，銀行核貸都按規定辦理，轉租或人頭戶問題，將會與相關機關嚴格審查。目前新青安房貸占整體房屋授信比重很低。 財政部舉辦統一發票路跑活動宣傳記者會，9月22日（星期日）於桃園市龜山區國立體育大學開跑。記者呂俊儀／攝影

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