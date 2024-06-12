前四月實質經常性薪資年增0.14% 近三年首度轉正

行政院主計總處12日發布2024年4月工業及服務業全體受僱員工薪資調查統計結果，總計今年1至4月經常性薪資為46,105元，年增2.39%，在考量消費者物價指數（CPI），今年前四月實質經常性薪資43,133元，年增0.14%；實質總薪資63,482元，年增1.35%，皆為近三年首度正成長，意味企業加薪終於追上通膨了。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年前四月實質經常性薪資和實質總薪資雙雙轉正，主因是名目的經常性薪資年增2.39%為近六年次高；名目的總薪資年增3.62%更是近六年最大增幅，不僅二者的成長幅度都滿高，且內外需企業的名目薪資都有相當不錯的成長，再加上4月通膨率緩和，是此次薪資調查翻紅的主要原因。

不過，由於5月通膨率再度升溫飆至2.24%，今年前四月實質經常性薪資和實質總薪資皆回正的情形，是否可能只是曇花一現？對此，陳惠欣說明，實質薪資表現不只跟物價有關，也會受到廠商獲利、獎金發放及工作天數影響，這部分主計總處無法做預測，但會持續關注實質薪資是否能維持正成長。

商品推薦