經長郭智輝透露：三家國際AI大廠將來台設運算或數據中心
台灣已站在AI浪頭上，紛紛吸引國際大廠來台設立運算中心。經濟部長郭智輝12日在立法院經濟委員會上透露，目前有三家國際AI大廠會在台設置運算中心或數據中心。他也說，不能透露業者的名字。
據了解，這三家國際大廠是指輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）。輝達及超微因有設置研發中心計畫，搭配建置運算中心，因此都向經濟部申請大A+補助計畫，至於AWS則僅申設數據中心，因此未向經濟部申請補助。
經濟部表示，國際資料中心落地業務原由過去經濟部工業局主責，自數位發展部2022年8月27日成立後，該業務移由數位發展部擔任中央目的事業主管機關。惟所需水電供應仍由經濟部負責。
官員表示，AWS數據中心落地是自2019年開始協助跨部會協商與溝通，協助項目涵蓋土地、水、電、稅務、設備進口、重大投資資格認定等，同時協助AWS達成100% 使用再生能源的目標。換言之，AWS是要完全使用綠電。
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