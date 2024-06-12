AI用電大爆發！經長：電夠用但「這一年」熱潮上來就比較擔心

全球AI產業進入爆發期，各界關切台灣電力是否夠用。經濟部長郭智輝12日在立法院經濟委員會上表示，就經濟部掌握，至2025年底估計約有五家設運算或數據中心，推估AI初期用電成長3%可以滿足需求，但2028年AI熱潮上來，就會比較擔心，經濟部會持續動態觀察。

郭智輝受訪表示，經濟部對未來五到十年用電成長推估有一套公式，「這是算數問題」；原本民生及工業用電之外，會增加新的變數，就是AI發展，能源署及台電一一詢問AI大廠，如輝達、AMD、鴻海（2317）、緯創（3231）等，大致掌握2025年底會有五至六家設運算中心。他並說，因為晶片能耗也會降低，初期設算力中心廠商不多，電力需求還沒那麼大。

立法院經濟委員會今日邀請國發會主委劉鏡清、郭智輝、國科會、教育部等部會專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。

多位藍委關切AI產業發展用電成長，國發會主委劉鏡清表示，3%是上周重新估計的，是經濟部、台電詢問業界需求，綜合計算的。

郭智輝表示，AI確實會增加用電，但因為晶片設計也會降低能耗，業者設數據中心初期不會使用那麼大的伺服器，而是會滾動測試，諸如350MW、500MW等規模伺服器一定是「放在後面投資」，所以3%估算值應符合市場需求。至於2028年以後，若AI熱潮擴大，「就要比較擔心」，經濟部持續動態觀察。

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