快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI用電大爆發！經長：電夠用但「這一年」熱潮上來就比較擔心

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
全球AI產業進入爆發期，各界關切台灣電力是否夠用。 圖／聯合報系資料照片
全球AI產業進入爆發期，各界關切台灣電力是否夠用。 圖／聯合報系資料照片

全球AI產業進入爆發期，各界關切台灣電力是否夠用。經濟部郭智輝12日在立法院經濟委員會上表示，就經濟部掌握，至2025年底估計約有五家設運算或數據中心，推估AI初期用電成長3%可以滿足需求，但2028年AI熱潮上來，就會比較擔心，經濟部會持續動態觀察。

郭智輝受訪表示，經濟部對未來五到十年用電成長推估有一套公式，「這是算數問題」；原本民生及工業用電之外，會增加新的變數，就是AI發展，能源署及台電一一詢問AI大廠，如輝達、AMD、鴻海（2317）、緯創（3231）等，大致掌握2025年底會有五至六家設運算中心。他並說，因為晶片能耗也會降低，初期設算力中心廠商不多，電力需求還沒那麼大。

立法院經濟委員會今日邀請國發會主委劉鏡清、郭智輝、國科會、教育部等部會專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。

多位藍委關切AI產業發展用電成長，國發會主委劉鏡清表示，3%是上周重新估計的，是經濟部、台電詢問業界需求，綜合計算的。

郭智輝表示，AI確實會增加用電，但因為晶片設計也會降低能耗，業者設數據中心初期不會使用那麼大的伺服器，而是會滾動測試，諸如350MW、500MW等規模伺服器一定是「放在後面投資」，所以3%估算值應符合市場需求。至於2028年以後，若AI熱潮擴大，「就要比較擔心」，經濟部持續動態觀察。

AI 國發會 經濟部 郭智輝

延伸閱讀

卓榮泰暗示9月電價凍漲？ 經濟部長郭智輝：會請示院長

經長挺核轉非核 賴士葆批：只剩滿足官癮的快樂

納AI用電成長 郭智輝：推節能可滿足2028年前用電需求

電夠AI產業發展？經長郭智輝：精準計算結果是夠的

相關新聞

經長郭智輝透露：三家國際AI大廠將來台設運算或數據中心

台灣已站在AI浪頭上，紛紛吸引國際大廠來台設立運算中心。經濟部長郭智輝12日在立法院經濟委員會上透露，目前有三家國際AI...

AI用電大爆發！經長：電夠用但「這一年」熱潮上來就比較擔心

全球AI產業進入爆發期，各界關切台灣電力是否夠用。經濟部長郭智輝12日在立法院經濟委員會上表示，就經濟部掌握，至2025...

三年來同期首見！前4月實質經常性薪資轉正 年增0.14%

主計總處今天發布受僱員工薪資及人數，累計前4月工業及服務業受僱員工平均每人經常性薪資為4萬6105元，年增率2.39%，...

卓榮泰暗示9月電價凍漲？ 經濟部長郭智輝：會請示院長

經濟部長郭智輝12日赴立法院經濟委員會專題報告，立委楊瓊瓔質詢指出，行政院長卓榮泰暗示9月電價不調漲，經濟部是否朝此方向...

新青安受質疑炒房 次長阮清華：財政部已注意、會積極處理

針對新青安房貸受到助漲房價質疑，內政部拋出若央行理監事會議決定升息，建議不要再補貼房貸利息。財政部次長阮清華今日表示，新...

主計總處：68%受僱員工在平均月薪未達5萬職場工作

主計總處精進受僱員工統計，於受僱員工統計當中，新編列各場所單位的平均薪資狀況，結果顯示，台灣有68%受僱員工在平均月薪未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。