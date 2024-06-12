碳交所6月13日推出藍碳專案1萬噸 6月底再推綠碳專案

加速淨零轉型，台灣碳權交易所今天宣布，6月13日將推出首個Verra碳權專案「緬甸紅樹林藍碳專案」，此批藍碳專案為1萬噸，也是台灣上架的第2批國際碳權。

碳交所今天發布新聞稿表示，6月13日正式推出首個Verra碳權專案「緬甸紅樹林藍碳專案」，為碳交所首個「自然為本」（Nature-Based）及移除類型（Carbon Dioxide Removal）的專案。

碳交所總經理田建中告訴中央社記者，這批移除類型的藍碳專案為1萬噸，且獲得碳權評等機構 BeZeroCarbon AA評級（Very High），6月底將再推出綠碳專案。

碳交所說明，根據研究顯示，紅樹林固碳量為熱帶森林的3至5倍，因為沿海濕地土壤多為厭氧環境，使有機物分解緩慢，其土壤固碳可達數百年、甚至數千年。

紅樹林主要分布於熱帶及亞熱帶國家，與當地社區發展緊密關聯，藍碳專案通常兼具永續發展及生物多樣性多項共同效益。

碳交所表示，此次上架的緬甸紅樹林藍碳專案，透過社區紅樹林復育及種植，除減碳效益外，並達成提供當地村民工作、豐富漁業及林業資源、提供社區基礎建設、減少沿海地區自然災害侵襲、改善當地生計、增進生物多樣性、促進社區永續發展等9項聯合國永續發展目標。

碳交所指出，許多國際大廠已經提出淨零承諾並投入碳移除解決方案，例如蘋果公司承諾在2030年實現整體碳足跡的碳中和，以2015年為基準，減少75%的範疇1至範疇3溫室氣體排放，並通過投資高品質碳移除專案來抵銷剩餘的排放量。

碳交所強調，台灣許多產業在國際供應鏈中占有重要地位，未來產品的發展趨勢將結合科技、生活和永續等要素，企業除考量國際大廠的要求外，還應該及早布局，以實現淨零轉型過渡。

碳交所表示，會員可於碳交所國際碳權交易平台查詢專案相關資訊，6月13日起可於平台上下單購買。碳交所將持續推出高品質的自然碳權專案，6月底預計將推出綠碳專案，以滿足企業不同類型的碳權需求。

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