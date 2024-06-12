AI發燒 4月電子零組件製造業加班工時衝14年最高

主計總處今天公布受僱員工統計，4月製造業加班工時已連2月超過16小時，成長動能穩定；而涵蓋半導體業的電子零組件製造業更因受惠於人工智慧（AI）需求大爆發，加班工時更衝上24.4小時，創14年最高。

主計總處統計，4月底全體受僱員工人數842.1萬人，月增5000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，4月製造業加班工時16.2小時，已經連續2個月超過16小時，高於疫情前的水準，顯見製造業成長動能穩定。

陳惠欣說明，回顧過去製造業加班工時水準，多落在13至15小時間，超過16小時算滿高情況。

近期AI話題正熱，產業大咖相繼來台，掀起旋風，陳惠欣指出，涵蓋半導體業的電子零組件製造業加班工時已經連續10個月呈現年增，且4月加班工時升抵24.4小時，創14年新高，顯示需求相當熱絡。

今年以來，AI成為台灣產業界的最熱門關鍵字，相關供應鏈需求強勁成長，工研院今天發布最新展望，預估2024年整體製造業產值達新台幣23.1兆元，年增率達6.47%，半導體業產值更首次突破5兆元大關，預計可達5兆1134億元，改寫歷史新高，年成長17.7%。

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