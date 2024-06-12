快訊

高鐵台北站訊號異常影響12班次列車 延誤30分鐘開放退費

25歲台籍刺青男金邊豪華住商大樓摔死 疑身分不單純…刑事局回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三年來同期首見！前4月實質經常性薪資轉正 年增0.14%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布受僱員工薪資及人數，今年前4月平均每人每月實質經常性薪資和實質總薪資三年來同期首次轉正，圖為上班族中午外出用餐。本報資料照片
主計總處今天發布受僱員工薪資及人數，今年前4月平均每人每月實質經常性薪資和實質總薪資三年來同期首次轉正，圖為上班族中午外出用餐。本報資料照片

主計總處今天發布受僱員工薪資及人數，累計前4月工業及服務業受僱員工平均每人經常性薪資為4萬6105元，年增率2.39%，平均每人每月總薪資為6萬7856元，年增3.62%，增幅六年來最高。扣除物價後，實質經常性薪資終於轉正，1-4月平均每人每月實質經常性薪資4萬3133元，年增0.14%，實質總薪資則為6萬3482元，年增1.35%，兩者都是三年來同期首次轉正。

主計總處調查，4月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均為4萬6321元，較上月增加0.54%，年增2.77%；獎金及加班費等非經常性薪資7550元，合計後總薪資平均為5萬3871 元，較上月增加0.74%，較上年同月也增加3.67%。其中出版影音及資通訊業6萬7317元、金融及保險業7萬733 ，相對較高；住宿及餐飲業3萬4711元、其他服務業(含美容美髮按摩等)3萬5809元、製造業4萬4143元(其中電子零組件製造業5萬5246 元)、批發及零售業4萬5427元。

累計1至4月全體受僱員工經常性薪資平均4萬6105 元，較上年同期增加2.39%，總薪資亦增3.62%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.14%，實質總薪資則為6萬3482元，年增1.35%。

主計總處同步整理4月受僱員工經常性薪資分布情形，以3萬至未滿4萬元占31.40%最多，其次是4萬至未滿5萬元占20.57%、6萬至未滿9萬占16.25%、未滿3萬占16.21%；平均總薪資也是3萬至未滿4萬元占26.33%最多，其次是4 萬至未滿5萬元占20.09%、6萬至未滿9萬占18.81%、未滿3萬占12.98%。

主計總處指出，就行業別觀察各平均經常性薪資及總薪資水準之場所單位涵蓋員工人數，住宿及餐飲業、其他服務業皆以3萬至未滿4萬元涵蓋人數最多，金融及保險業、出版影音及資通訊業則皆以6萬至未滿9萬元為主。

薪資 餐飲業

延伸閱讀

日本海衛隊4月海鷹墜海7人至今下落不明 防衛省研判全員8人悉數罹難

經濟日報社論／從COMPUTEX看資通訊業發展

職類薪資公布 最高薪機師月領逾30萬房務員2.9萬倒數第4

被問蚵仔麵線一碗多少錢？新任主計長陳淑姿回答「大碗65元」：有去士林夜市問過

相關新聞

三年來同期首見！前4月實質經常性薪資轉正 年增0.14%

主計總處今天發布受僱員工薪資及人數，累計前4月工業及服務業受僱員工平均每人經常性薪資為4萬6105元，年增率2.39%，...

卓榮泰暗示9月電價凍漲？ 經濟部長郭智輝：會請示院長

經濟部長郭智輝12日赴立法院經濟委員會專題報告，立委楊瓊瓔質詢指出，行政院長卓榮泰暗示9月電價不調漲，經濟部是否朝此方向...

經長拋電價分級、泛官股售電平台 光電業者：引發恐慌、球員兼裁判

新任經濟部長近日接連拋出台電電價分級、以及設置泛官股事業售電平台，將釋出綠電給國內企業，但光電業者率先反彈。光電業者表示...

打擊墜落！勞動部勞檢台南高鐵特區工程 開罰58萬

為有效減少職災，今年被勞動部列為「營造業墜落打擊年」。勞動部職安署署長鄒子廉今率領南區職業安全衛生中心，前往台南市沙崙高...

碳費制度估年底上路 3、4年後有望走向碳交易

因應減碳，我國碳定價採碳費先行，環境部長彭啟明表示，碳費制度預計下半年上路，碳費推行3-4年後有機會走向碳交易，當走到碳...

加速港口數位化！航港轉型獎勵補助 每案提高至800萬

近年AI技術結合物聯網的蓬勃發展趨勢，為推動智慧港口創新應用，台灣航港公司提出「台灣港群Trans-SMART 2.0⁺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。