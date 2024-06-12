三年來同期首見！前4月實質經常性薪資轉正 年增0.14%

主計總處今天發布受僱員工薪資及人數，累計前4月工業及服務業受僱員工平均每人經常性薪資為4萬6105元，年增率2.39%，平均每人每月總薪資為6萬7856元，年增3.62%，增幅六年來最高。扣除物價後，實質經常性薪資終於轉正，1-4月平均每人每月實質經常性薪資4萬3133元，年增0.14%，實質總薪資則為6萬3482元，年增1.35%，兩者都是三年來同期首次轉正。

主計總處調查，4月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均為4萬6321元，較上月增加0.54%，年增2.77%；獎金及加班費等非經常性薪資7550元，合計後總薪資平均為5萬3871 元，較上月增加0.74%，較上年同月也增加3.67%。其中出版影音及資通訊業6萬7317元、金融及保險業7萬733 ，相對較高；住宿及餐飲業3萬4711元、其他服務業(含美容美髮按摩等)3萬5809元、製造業4萬4143元(其中電子零組件製造業5萬5246 元)、批發及零售業4萬5427元。

累計1至4月全體受僱員工經常性薪資平均4萬6105 元，較上年同期增加2.39%，總薪資亦增3.62%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.14%，實質總薪資則為6萬3482元，年增1.35%。

主計總處同步整理4月受僱員工經常性薪資分布情形，以3萬至未滿4萬元占31.40%最多，其次是4萬至未滿5萬元占20.57%、6萬至未滿9萬占16.25%、未滿3萬占16.21%；平均總薪資也是3萬至未滿4萬元占26.33%最多，其次是4 萬至未滿5萬元占20.09%、6萬至未滿9萬占18.81%、未滿3萬占12.98%。

主計總處指出，就行業別觀察各平均經常性薪資及總薪資水準之場所單位涵蓋員工人數，住宿及餐飲業、其他服務業皆以3萬至未滿4萬元涵蓋人數最多，金融及保險業、出版影音及資通訊業則皆以6萬至未滿9萬元為主。

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