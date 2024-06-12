卓榮泰暗示9月電價凍漲？ 經濟部長郭智輝：會請示院長

經濟部長郭智輝12日赴立法院經濟委員會專題報告，立委楊瓊瓔質詢指出，行政院長卓榮泰暗示9月電價不調漲，經濟部是否朝此方向規畫？郭智輝表示，回去後請示院長，如果是這個方向，經濟部就照這個方向來做。

楊瓊瓔指出，立法院4月底已通過決議凍漲電價，這是郭智輝就任經濟部長之前的決議，現在媒體報導卓榮泰暗示9月不漲電價，經濟部是否朝此方向進行？郭智輝表示，經濟部會尊重行政院的指示，不過，他還尚未獲得院長直接指示，回去後會請示院長，如果是這個（凍漲）方向，經濟部就會照這個方向來做。

立法院4月30日通過電價凍漲決議後，經濟部隨即發布新聞稿表示，目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定電價公式，而且後續已經「寫入法律」、依照電業法49條辦理；經濟部尊重國會的決議跟關切，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守目前電價審議機制的結果。

郭智輝6月12日在經濟委員會被問到凍漲電價，卻表示將請示行政院長、依院長指示辦理，與原本經濟部的表態已不同調。

立委謝衣鳳指出，台電至4月30日止累積虧損已達4400億元，未來發電成本較低的核能要停，郭部長又不支持政府撥補台電，台電是否會倒閉？

郭智輝表示，台電不會倒閉，公司的經營有各種成本，有材料有人力成本，這些都是可以努力改善的營運效率；能源成本的部分，如果將核能全部替換掉，每度電增加的成本並不高，因為核能占整體發電量只有7％，占比太小，對電價的影響力也很非常小。

郭智輝說，電力供應現在要提妥善率，改善績效不佳的部分，最快的方式就是推動ESCO節能方案，可以節能也能輔導業者降低電費支出。

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