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海龍離岸風電增拋石工法環差案過關 須加強監測

中央社／ 台北12日電

離岸風電海龍二、三號風場為減輕水下淘刷，提出新增落管式拋石工法，遞環差案送環境部審查。環委認為拋石可能造成水下擾動而要求加強監測，開發單位承諾辦理。本案通過環評大會審查。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第14次會議。審查「海龍二號離岸風力發電計畫環境影響影響差異分析報告（第三次變更）」及「海龍三號離岸風力發電計畫環境影響影響差異分析報告（第三次變更）」等2案。

海龍二、三號離岸風場位於彰化縣外海，今年3月已啟動打樁作業，預計民國115至116年營運商轉。開發單位表示，根據計畫風場區位海流速度及沖刷情形，提出新增落管式拋石工法作為防淘刷保護，可配合進行小區域補強。

開發單位表示，在環境監測計畫內容均已包含水下攝影及海域水質懸浮固體，海域水質部分於風場鄰近區域5處，每季調查1次。

環評委員認為，落管式拋石工法對水下擾動是會增加的，因此增加下水攝影和監測是有合理性和必要性，建議增加監測點位或頻率，避免施工疑慮。

開發單位最後承諾於風場內風機基礎完成後，執行落管式拋石工法施工前後，增加1處水下遙控載具攝影，並敘明執行方式，以瞭解落管式拋石工法對海域水質及底質影響。環委建議本案補充修正後通過。

水質 環境部

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