新型態「預簽型安養信託」超前部署預約優雅老後

撰文／ 陳俊嘉

圖／中國信託銀行 提供
圖／中國信託銀行 提供

超高齡化、少子化社會，「安養信託」成為必然趨勢，然而，退休後的生活，不能等到退休後才開始規劃！因應55歲以上準退休族的需求，中國信託銀行推出「預簽型安養信託」，讓預備退休的族群把握還在職場、還有收入的階段，及早預備，許自己一個穩健無憂的未來。

新型態「預簽型安養信託」收費比傳統「安養信託」低廉，只要信託受益人年滿55歲、新臺幣十萬元或是等值外幣即可成立，成立後也可隨時存入資金，低門檻且彈性又靈活，讓委託人在信託中持續累積財富，無縫接軌退休前後的生活。

讓現在的自己，照顧未來的自己

有鑑於55歲距離退休還有一段時間，受託人除了將資金做定存管理，避免投資風險，也可以選擇由委託人、受益人或信託監察人來決定投資標的，透過彈性的投資以放大資產，達到靈活理財又能確實防詐的目的。

楊淑惠執行長表示，「在政經局勢與投資環境瞬息萬變的年代，信託無疑是當前高齡退休族以及準備退休者最佳的資產配置工具。」高齡退休族透過「預簽型安養信託」，先將一部分資產交付專屬信託專戶，其他資金仍可運用在定存或投資理財，為退休生活奠定穩健基礎，也可以善用「意定監護制度」，預先選擇適當的親屬，確保自身未來生活能受到妥善照顧，等同於為自己預約優雅的老後。

圖／中國信託銀行 提供
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