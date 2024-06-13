中國信託銀行打造人人都要有的「退休3本」 「大通膨+超高齡」時代來臨 善用新型態工具照顧未來的自己

撰文／ 陳俊嘉

通膨壓力，加上詐騙猖獗，超高齡時代想要安享晚年，光靠一本「退休金」帳戶已不夠，善用新型態工具補足「病本」、預簽「保本」，才能確保用辛苦累積的財富，妥善照顧自己。

中信銀個人金融執行長楊淑惠。 圖／中國信託銀行 提供
中信銀個人金融執行長楊淑惠。 圖／中國信託銀行 提供

高齡80歲的張奶奶育有3子，其中兩個兒子長年旅居海外，只有大兒子留在臺灣，去年張奶奶確診失智，3個兒子決定讓她入住長照中心，以便享有全天候專業的醫療照護。問題是，長照中心的費用該如何支付？張奶奶失智後，名下的財產又該由誰來管理？

張奶奶的3個兒子共同商議後，決定委由中國信託銀行協助啟動退休安養信託，將張奶奶的財產全數交付信託管理，由在臺灣的大兒子擔任監護人，兩位在海外的兄弟擔任信託監察人，如此一來，信託會協助給付張奶奶的醫療費用，大兒子也不需為代墊費用奔波操煩，若張奶奶有額外資金動支需求，由3位兒子過半數同意後，即可進行信託款項的撥付，信託帳務獨立透明，讓不在身邊的孩子也能掌握媽媽的資產運用狀況，避免未來家庭爭議。

信託3大亮點：專款專用、獨立透明、預防詐騙

中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，臺灣正在步入超高齡社會，像張奶奶這樣的案例越來越多，長輩想要安享晚年，不能只有存夠退休金而已，最好還要事先做好規劃，才能真正擁有自己的人生主導權。信託有「專款專用」的特性，可按照委託人的意思支付退休生活費用、或醫療安養費用等，確保資金用於受益人照護，在高齡詐騙猖獗的時代，運用信託對於阻絕詐騙具有一定程度的保護，在家庭成員旅居海外、或是家族關係複雜的情況下，信託也可協助建立財務管理的信任機制。

中國信託銀行「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」認證領先同業

為了提供客戶專業、全方位的信託服務，中國信託銀行目前已有315人通過「高齡金融規劃顧問師」認證，另有157人取得「家族信託規劃顧問師」認證領先同業，專業顧問師可協助客戶整合串聯財富管理、社會福利、醫療資源、遺囑等各式需求，並為客戶量身打造財富傳承、家族信託規劃等客製化服務。

善用信託打造退休三本：「老本、病本、保本」

楊淑惠執行長表示，很多長輩存了一輩子退休金，卻計畫趕不上變化，現今面臨大通膨壓力、資產縮水，數位科技蓬勃，更讓金融詐騙防不勝防。新世代退休族不能一味的「存老本」，還要定期檢視，運用安全的理財工具對抗通膨，並購買實支實付保險、長照險轉嫁風險，鞏固未來所需的「病本」，或是設立專款專用信託專戶，透過信託管理機制，為資產加上「保本」金鐘罩，才能確保老後生活安心無虞。

圖／中國信託銀行 提供
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