快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

經濟部擬設泛官股售電平台 業界：不應與民爭利

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

為打造綠電發展環境，2017年1月26日「電業法」修正通過，我國正式邁入綠電自由化，開放再生能源發電與售電業者可以銷售電力，透過台電電網轉賣給用戶，提供多元購電管道，滿足再生能源使用需求。根據經濟部能源署資料顯示，目前國內再生能源售電公司已高達65家，年度交易量約17億度，無論是年度交易量或採購再生能源用戶數量，近三年「年年倍增」，顯見綠電自由化推進已發揮協助再生能源發展及企業取得綠電的整體成效。

近期經濟部擬規劃「設置泛官股售電平台」及「研議台電公司電價分級，企業可加價直接購買綠電」，引起業者恐慌，姑且不論立意為何，經濟部作為電業主管機關，規劃所屬事業機構或經濟部實質控制的泛官股，成立售電平台參與綠電自由市場，憑藉著政府的支持及補助優勢，與民間綠能售電公司競爭，難免給予人「球員兼裁判」、「與民爭利」之不良印象。

經濟部一旦同時作為市場監管機關與市場參與者，如此不對等的競爭優勢，如何維護民營綠電售電業者享有公平的競爭環境，又如何確保國內「綠電市場自由化」？政策應該要更清楚、說明白。若新政府一上路就大開綠電自由化的倒車，不如政府直接訂定台灣綠電賣價、買價，讓台灣綠電自由化重回封閉的獨裁市場機制。

中華民國再生能源商業同業公會表示，公會作為產、官、學、研之重要平台，建議政府相關電業政策，應充份討論，取得共識後再予以提出，例如，泛官股售電平台若為補強離岸風電的信用評等協助交易，是否限制此售電平台只提供風電交易，不涉入目前交易主流的光電部分，避免傷害到國內好不容易逐漸才建立起來的「綠電自由交易市場」，以免造成市場開始觀望，不利於市場的穩定與長期發展。

再生能源 經濟部 綠電

延伸閱讀

中央尊重地方權責？桃市府：按規定SRF電廠進不了桃科

AI推升用電 經長：推節能方案滿足至2028年新增需求

綠批SRF爭議打假球真放水 桃市府：繼續上演甩鍋實境秀

富邦布局綠能 台灣大助陣…林之晨出任富邦能源董座

相關新聞

東京消費比峇里島便宜！高價印象消失...為何成貧窮日本？學者：種瓜得瓜

從外國來看「廉價日本」，跟商機連結的是「外國觀光客消費」。 「日本製家電跟化妝品不只品質好，而且還很便宜，非常划算。」從2015年起到2020年新冠疫情流行之前的5年內，每年都會從中國去日本玩的小李說道。 「東京、大阪、沖繩、北海道……不管哪裡都很美，東西又好吃，而且很便宜。」小李在北京市的自家內，擺放著電鍋或吹風機等各種日本製家電。

加速港口數位化！航港轉型獎勵補助 每案提高至800萬

近年AI技術結合物聯網的蓬勃發展趨勢，為推動智慧港口創新應用，台灣航港公司提出「台灣港群Trans-SMART 2.0⁺...

綠色通膨蠢蠢欲動 彭啟明:藉此漲房價並不道德

2025年起國內將針對年碳排放2.5萬噸約500家企業收取碳費，然而轉型過程因為連動產品成本，過程將導致綠色通膨的出現，...

NCC 通過公告指定兩 FM 頻道給警廣 未來全為 FM 頻率播出

國家通訊傳播委員會（NCC）12日決議，依據廣播電視法第4條、第8條、第9條及第10條通過公告指定桃竹苗地區 FM94....

再談核電 彭啟明：不排斥新核能技術

Yahoo TV《齊有此理》今天專訪環境部長彭啟明，針對固體再生燃料（SRF）、碳費、四接、碳交易管制與碳費雙軌並行、核...

阻詐新招！三種信用卡消費延後24小時生效 三大類業者為何炸鍋？

為了強化阻詐，爭取攔截詐款金流時間，金管會盯上某些「變現性高」的信用卡消費。銀行公會5月通過決議，向金管會提案，擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後24小時才生效。消息傳出後，除了電支業者，還引起三種類型業者反彈。金管會阻詐會對消費者造成何種影響？為何業者又群起反彈？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。