卓榮泰暗指9月電價凍漲？經長：請示院長確定方向

行政院長卓榮泰昨天表示，電價已在4月調整，9月電價政策朝穩定方向，外界解讀9月可能不漲電價。經濟部長郭智輝今天被問及此事表示，「會請示（卓）院長」，若是這方向就按此方向來做。

立法院經濟委員會今天邀請國發會、經濟部等就AI相關議題進行報告，多位立委關切9月電價是否不再調漲。

國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，卓榮泰昨天已暗示9月不漲電價，日前立院也通過決議9月電價凍漲，「您聽到了嗎？」郭智輝回應，經濟部尊重行政院的指示，「會請示（卓）院長，若是就按此方向來做」。

不過郭智輝上週表態，不贊成政府持續以公務預算補貼台電，國民黨立委謝衣鳯關切台電會不會因此倒閉。郭智輝強調「不會」，經營一家公司，不可能讓它倒閉，會努力解決財務問題。

根據台電網站公布損益表及資產負債表，今年1到4月，台電稅前虧損新台幣579億元，累積虧損也達到4406億元，負債率更高達95.7%。

商品推薦