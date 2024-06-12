AI推升用電 經長：推節能方案滿足至2028年新增需求

AI發展將增加用電量，經濟部估明年用電需求增至逾3%。經濟部長郭智輝今天表示，明年底新增算力中心用電估不會超過5家，經濟部持續推動節能方案，有機會滿足2025至2028年用電成長。

立法院經濟委員會今天邀國發會、經濟部、數位發展部等相關部會進行「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態及充實AI人才與產業AI化，促動台灣數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」專題報告。

因應AI時代用電劇增趨勢，外界關切未來電力供需情形。國民黨立委謝衣鳯質詢指出，經濟部日前說計入AI新增用電後，未來用電成長估約3%，此預估有沒有考量輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶動AI熱潮、蓬勃發展結果。

國發會主委劉鏡清表示，3%是上週重新估計的，是經濟部、台電詢問業界需求，綜合計算的。

郭智輝表示，雖然用電會增加，但新晶片耗能也會降低；再者，數據中心初期不會使用那麼大的伺服器，而是會滾動測試，諸如350MW、500MW等規模伺服器一定是「放在後面投資」，所以3%估算值應符合市場需求。至於2028年以後，若AI熱潮擴大，「就要比較擔心」，持續動態觀察。

他進一步表示，經濟部會檢討節能績效保證專案（ESCO），預期持續推動下，非常有機會滿足2025至2028年用電成長。

針對3%計算方式，郭智輝中場休息接受媒體訪問解釋，有一套公式推論民生新增用電，再加上變數，意即新增公司用電，台電、能源署會分頭調查，回來交叉比對。

至於未來算力中心預期新增家數，郭智輝表示，很多廠商都表達有意思，但不見得馬上開始投資，明年底估計不會超過5家；他補充，原先從2024至2030年用電都已規劃好，包含半導體部分，新增部分就是算力中心。

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