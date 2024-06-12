工研院協助墨國學生來台學習半導體及尖端技術 延伸台灣影響力
工研院產業科科國際策略發展所（IEK）所長林昭憲今日表示，為解決台商在墨西哥尋覓人才不易，經去年隨同外資協會造訪墨國並拜會當地台商，提出兩國人才交流專案計畫，由墨國政府公費補助的首批30人將於今年8月暑期來台，進入成大等三所大學進行為期一年學程。
林昭憲強調，現今全球進入人才爭奪戰，台灣產業發展從早期多數吸引留美學者回台貢獻所長，迄今已累積豐沛經驗。
林昭憲進一步指出，因應地緣政治，台商也加速全球布局，卻也面臨人才荒的困擾。為提支應台商未來人才需求，工研院已擬定建立台灣人才庫的計畫，有計畫運用台灣優勢，培訓人才庫。
他強調，與墨國合作，是人才庫執行計畫之一，因「授人以魚，不如授以漁」。他指出墨國公費資助30位學生來台，將進入成大、清大和南台科技大學等三所學校進入為期一年尖端技術和半導體學程。他強調，墨國離亞利桑那州很近，也是台灣護國神山在美國布局重心，雖然不保證這些學生未來一定會為台商所用，但在台吸收台灣文化、學習語言等薰陶，未來一定會有產業效應，將可視為台灣影響力的延伸。
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